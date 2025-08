Eleonora Boi incinta e morsa da uno squalo: “Il giorno più brutto della mia vita. Io e il bambino stiamo bene”

Eleonora Boi, giornalista sportiva e moglie di Danilo Gallinari, è stata morsa da uno squalo mentre era in vacanza a Porto Rico. Sui social pubblica un post in cui racconta cosa è successo e ringrazia chi le è stato accanto.

Paura per Eleonora Boi, giornalista sportiva e moglie di Danilo Gallinari, che durante la sua vacanza in Porto Rico è stata morsa da uno squalo. La donna, incinta del suo terzo figlio, è stata immediatamente soccorsa e sui social ha scritto un lungo post con le sue prime parole dopo quanto è accaduto.

Le prime parole dopo l'accaduto

Una foto dal letto di ospedale, una smorfia per allentare il terrore provato in quell'attimo lunghissimo, è così che Eleonora Boi si mostra sui social dopo quanto è accaduto durante la sua vacanza a Porto Rico, dove uno squalo le ha morso una coscia mentre era a riva. È lei stessa a raccontarlo nel post pubblicato, dopo l'intervento a cui è stata sottoposta, scrivendo:

È stato il giorno più brutto della mia vita, forse aveva ragione mia nonna Nella quando diceva “su mari esti traitori”. Non avrei mai pensato che avrei potuto essere attaccata da uno squalo e per giunta mentre mi trovavo vicino alla riva e in una spiaggia super affollata. Fortunatamente, io e il mio bambino stiamo bene, sono stata soccorsa prontamente e l’intervento chirurgico per rimettere a posto la mia povera gamba mangiucchiata è andato bene. Ora devo solo riprendermi dal grandissimo spavento e provare a perdonare il grande amico che mi ha tradito. Per quanto riguarda lo squalo avrà presto notizie dai miei legali.

Il ringraziamento a suo marito Danilo Gallinari

La giornalista sportiva, poi, continua ringraziando i suoi followers per i tanti messaggi di sostegno ricevuti in queste ore, non appena si è diffusa la notizia e, infine, si rivolge anche a suo marito Danilo Gallinari:

