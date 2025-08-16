Eleonora Boi dopo il morso dello squalo: quando il parto e il rientro in Italia con Danilo Gallinari
Momenti di terrore per la giornalista sportiva Eleonora Boi, sopravvissuta a l'attacco di uno squalo mentre si trovava in vacanza con la famiglia a Porto Rico. L’incidente, avvenuto pochi giorni fa, ha lasciato Boi "traumatizzata", come ha raccontato lei stessa in un’intervista esclusiva a Good Morning America.
Quando il rientro in Italia e il parto di Eleonora Boi
Ora la famiglia Gallinari si prepara al rientro in Italia. Danilo è atteso a Roma lunedì 18 agosto, dove si aggregherà alla Nazionale italiana di basket per il raduno in vista degli Europei 2025, che prenderanno il via dieci giorni dopo.
Accanto a lei, il marito Danilo Gallinari, ex stella NBA con Knicks e Nuggets, e attualmente impegnato nel campionato portoricano BSN, appena vinto con la sua squadra. La coppia, già genitori di due figli, è in attesa del terzo: Eleonora Boi è infatti incinta e il parto è previsto per novembre.
Il racconto alla tv americana: "Mi ha soccorsa un angelo"
Il racconto fatto sulla tv americana è da brivido: "Ho sentito un dolore fortissimo alla coscia, poi ho cominciato a piangere e urlare", ha detto la giornalista. In quel momento, Gallinari ha preso il figlio e si è precipitato a soccorrere la moglie e l’altra figlia, portandole fuori dall’acqua. Una volta arrivati sulla spiaggia, il gesto eroico di una donna – di cui non conoscono il nome – è stato fondamentale. "Ha fatto pressione sulla ferita con un asciugamano pulito fino all’arrivo dei soccorsi. È stata un angelo. Vorrei ringraziarla, non so chi sia, ma mi ha aiutato moltissimo", ha dichiarato Eleonora con commozione.
Trasportata d’urgenza in ospedale, il primo pensiero è stato per il figlio che porta in grembo, poi ha lasciato che le prestassero le cure del caso e si è sottoposta all’intervento chirurgico per richiudere la ferita: "Devo essere onesta, non è facile: quando ci penso, ho ancora paura", ha confessato.