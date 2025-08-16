Eleonora Boi dopo il morso dello squalo: quando il parto e il rientro in Italia con Danilo Gallinari

La giornalista sportiva, incinta e in vacanza con la famiglia, attaccata da uno squalo mentre era in acqua, ora è fuori pericolo e attende il rientro in Italia con il cestista, atteso in Nazionale, previsto per lunedì 18 agosto. Il parto invece dovrebbe avvenire il prossimo novembre.

Momenti di terrore per la giornalista sportiva Eleonora Boi, sopravvissuta a l'attacco di uno squalo mentre si trovava in vacanza con la famiglia a Porto Rico. L’incidente, avvenuto pochi giorni fa, ha lasciato Boi "traumatizzata", come ha raccontato lei stessa in un’intervista esclusiva a Good Morning America.

Quando il rientro in Italia e il parto di Eleonora Boi

Ora la famiglia Gallinari si prepara al rientro in Italia. Danilo è atteso a Roma lunedì 18 agosto, dove si aggregherà alla Nazionale italiana di basket per il raduno in vista degli Europei 2025, che prenderanno il via dieci giorni dopo.

Accanto a lei, il marito Danilo Gallinari, ex stella NBA con Knicks e Nuggets, e attualmente impegnato nel campionato portoricano BSN, appena vinto con la sua squadra. La coppia, già genitori di due figli, è in attesa del terzo: Eleonora Boi è infatti incinta e il parto è previsto per novembre.

Il racconto alla tv americana: "Mi ha soccorsa un angelo"

Il racconto fatto sulla tv americana è da brivido: "Ho sentito un dolore fortissimo alla coscia, poi ho cominciato a piangere e urlare", ha detto la giornalista. In quel momento, Gallinari ha preso il figlio e si è precipitato a soccorrere la moglie e l’altra figlia, portandole fuori dall’acqua. Una volta arrivati sulla spiaggia, il gesto eroico di una donna – di cui non conoscono il nome – è stato fondamentale. "Ha fatto pressione sulla ferita con un asciugamano pulito fino all’arrivo dei soccorsi. È stata un angelo. Vorrei ringraziarla, non so chi sia, ma mi ha aiutato moltissimo", ha dichiarato Eleonora con commozione.

Trasportata d’urgenza in ospedale, il primo pensiero è stato per il figlio che porta in grembo, poi ha lasciato che le prestassero le cure del caso e si è sottoposta all’intervento chirurgico per richiudere la ferita: "Devo essere onesta, non è facile: quando ci penso, ho ancora paura", ha confessato.