spettacolo
video suggerito
video suggerito

Eleonora Boi dopo il morso dello squalo: “Sono ancora traumatizzata, gridavo di non voler morire”

Eleonora Boi ha raccontato a Good Morning America del morso dello squalo e di come sia ancora traumatizzata: “Gridavo di non voler morire”.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Redazione Spettacolo
1 CONDIVISIONI
Eleonora Boi per Good Morning America
Eleonora Boi per Good Morning America

Eleonora Boi, giornalista sportiva e moglie del cestista Danilo Gallinari ha raccontato per la prima volta negli Stati Uniti di come è sopravvissuta al morso dello squalo. La donna, infatti, incinta di sei mesi del terzo figlio era in vacanza a Porto Rico e stava facendo un bagno a riva, quando ha sentito un dolore fortissimo alla gamba, pensando che fosse una grossa medusa è risalita a riva, ma ha visto che usciva molto sangue e il taglio era profondo. In ospedale le hanno detto che quella ferita era compatibile col morso di un piccolo squalo: "Devo dire che sono ancora traumatizzata" ha detto la donna a Good Morning America, intervistata al fianco del marito.

Boi gridava di non voler morire

Boi ha raccontato di aver sentito un dolore fortissimo alla coscia e ha cominciato a piangere e urlare e lo ha fatto, ovviamente, in italiano, ha detto alla trasmissione americana: "Gridavo ‘Oh, mio Dio', ‘non voglio morire' e anche ‘voglio che il mio bambino sia al sicuro'. E piangevo. Ero disperata, davvero disperata", ha ricordato la donna che in un post su Instagram lo aveva definito il giorno peggiore della sua vita: "Non avrei mai pensato che avrei potuto essere attaccata da uno squalo". A quel punto Gallinari – che dopo la NBA, oggi gioca con i Vaqueros de Bayamón a Porto Rico – ha spiegato che quando ha visto che tutti cominciavano a urlare ha preso il figlio con sé e ha cominciato a correre verso la moglie con l'altra figlia.

Come sta oggi la giornalista morsa dallo squalo

Ad aiutarli è stata una donna di cui non conoscono il nome, è stata lei a fare pressione sulla ferita con un asciugamano pulito fino all'arrivo dei soccorsi: "Era un angelo. Vorrei ringraziare questa donna, perché non so il suo nome, e voglio solo ringraziarla perché mi ha aiutato molto". Nei giorni scorsi, Boi aveva dichiarato al TG5 che essere morsi da uno squalo a Porto Rico è raro, quindi non esistevano protocolli ospedalieri, così è stata operata d'urgenza per chiuderle la ferita, ma solo dopo essersi accertati che il bambino stesse bene. La donna, che dovrebbe partorire a novembre, conferma di stare bene fisicamente ma che mentalmente soffre ancora: "Devo essere onesta, non è facile, perché quando ci penso, ho ancora paura"

Personaggi
1 CONDIVISIONI
Immagine
De Martino come Belen: ora c'è il suo video privato online, cosa rischia chi lo condivide
Diffusi video dall'abitazione della compagna su siti stranieri
Stefano De Martino e Caroline Tronelli non si nascondono più: il nuovo amore è una rinascita per il fidanzato d'Italia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views