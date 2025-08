Eleonora Boi morsa da uno squalo: “Un film dell’orrore. Dopo il dolore fortissimo alla gamba, ero coperta di sangue”

Sono cruenti e spaventosi i dettagli dell’aggressione subita da Eleonora Boi, giornalista sportiva e moglie del cestista Danilo Gallinari, morsa da uno squalo mentre si trovava in vacanza a Porto Rico. La donna stava facendo il bagno quando è stata attaccata da un pescecane che l’ha morsa alla coscia, prima che riuscisse a uscire velocemente dall’acqua. Boi, incinta del terzo figlio, ha raccontato — ancora incredula — di non essersi spinta al largo. La spiaggia, in quel momento, era affollatissima.

Il racconto di Eleonora Boi: “Non ero al largo, ero con i miei bambini”

“Mi piace guardare i film dell’orrore, un po’ meno viverli”, ha dichiarato la giornalista in un video trasmesso dal Tg5. Le sue condizioni sono stabili dopo l’intervento chirurgico, ma sul volto restano i segni del terrore vissuto:

Ieri, mentre mi trovavo in acqua, in una spiaggia affollata — perché c’era un torneo di beach volley — con i miei bambini piccoli… Non nuoto al largo perché aspetto un altro bimbo, quindi non mi allontano. Ho sentito un fortissimo dolore alla gamba destra. Pensavo, essendo vicina alla riva, che si trattasse di una medusa. Quando sono uscita fuori dall’acqua, ero coperta di sangue. Dalle foto scattate in ospedale, e inviate a un ente specifico, hanno riscontrato che si trattava del morso di un piccolo squalo. Purtroppo, in ospedale non esistevano protocolli specifici, perché essere attaccati dagli squali qui a Porto Rico è davvero inusuale. Sono stata operata d’urgenza, hanno chiuso la ferita alla coscia destra. Ho tanti punti, sono molto spaventata, però penso di guarire presto.

Ancora ignota la specie dello squalo che ha attaccato

Le autorità locali, che hanno confermato la notizia poi rapidamente arrivata anche in Italia, non hanno ancora identificato con certezza la specie dello squalo che ha aggredito Eleonora Boi. La giornalista si trovava a Isla Verde, una località che — come lei stessa ha ricordato — non è nota per attacchi di squali. Operata subito dopo il trasporto in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazione: non è in pericolo di vita.