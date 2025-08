Eleonora Boi morsa da uno squalo a Porto Rico: cosa sappiamo sull’animale che ha attaccato

Eleonora Boi, giornalista e conduttrice, è stata morsa alla coscia in spiaggia a Porto Rico mentre era in vacanza con suo marito, Danilo Gallinari. Le ferite riportate potrebbero essere compatibili con uno squalo, ma esperti e autorità stanno ancora indagando. Le sue condizioni sono fortunatamente stabili.

Era in vacanza a Porto Rico insieme al marito, il noto cestista Danilo Gallinari, quando qualcosa l'ha morsa improvvisamente alla coscia mentre si trovava in acqua. Vittima dell'incidente è Eleonora Boi, giornalista e conduttrice, probabilmente ferita da uno squalo. La donna, incinta del loro terzo figlio, si trovava al largo di Isla Verde, una zona frequentata da residenti e turisti, dove la coppia si stava godendo una giornata di relax.

Le autorità locali hanno confermato che Eleonora Boi ha riportato una ferita aperta a un muscolo della coscia, ma fortunatamente le sue condizioni sarebbero stabili. Subito dopo l'incidente, Boi è stata infatti assistita e trasportata in ospedale per le cure del caso. Per il momento, la coppia non ha commentato ufficialmente l'accaduto. A questo punto, resta però ancora da capire quale squalo – o altro animale – l'abbia morsa. L'identità della specie non è ancora stata confermata.

Il morso potrebbe essere di squalo, ma servono conferme

Il morso potrebbe essere compatibile con quello di uno squalo, ma serviranno ulteriori analisi per confermarlo



A pronunciarsi sulla vicenda è stato anche il Dipartimento delle Risorse Naturali e Ambientali di Porto Rico (DRNA), che ha avviato un'indagine per chiarire la natura e l'autore dell’attacco. Secondo quanto riferito dalla biologa Nilda Jiménez, coordinatrice del Programma per le Specie Protette del DRNA, il morso mostrerebbe caratteristiche compatibili con quelle di uno squalo. Jiménez ha analizzato alcune fotografie della ferita fornite dalla polizia locale.

"Le caratteristiche della lesione potrebbero corrispondere a quelle di un morso di squalo", ha detto al quotidiano El Nuevo Día. Tuttavia, ha anche precisato che, per avere conferma definitiva, sarà necessario effettuare analisi più approfondite su campioni fisici prelevati dalla zona della ferita: "Abbiamo richiesto al personale medico delle campionature da sottoporre ad analisi. Se disponibili, verranno esaminate quanto prima". Al momento, i biologi del DRNA non hanno potuto visionare la ferita di persona.

Quali squali vivono a Porto Rico?

A Porto Rico vivono diverse specie di squali e tra le più comuni c’è lo squalo nutrice



In attesa di ulteriori conferme, gli esperti stanno cercando di restringere il campo. A Porto Rico vivono diverse specie di squali che potrebbero essere state coinvolte nell'incidente. Tra le più comuni in quelle acque ci sono lo squalo nutrice (Ginglymostoma cirratum), una specie generalmente non aggressiva, ma che può mordere per difesa se disturbata. C'è poi lo squalo limone (Negaprion brevirostris), più grande e talvolta molto curioso verso i bagnanti, sebbene raramente coinvolto in attacchi.

E poi lo squalo del reef caraibico (Carcharhinus perezii), un predatore veloce e comune lungo le barriere coralline della regione. Nonostante queste ipotesi, non si esclude che possa essere coinvolta anche un'altra specie di squalo o, come riportato da alcune fonti locali, anche un altro animale, come per esempio un barracuda, un predatore rapido e talvolta aggressivo nei confronti di oggetti luccicanti o movimenti improvvisi in acqua.

Per ora, resta l'attesa degli esiti di ulteriori analisi. Intanto, le autorità portoricane invitano alla cautela e ricordano che gli incidenti di questo tipo restano episodi estremamente rari.