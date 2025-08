Eleonora Boi incinta morsa da uno squalo, paura per la moglie di Danilo Gallinari in vacanza a Porto Rico

Paura per Eleonora Boi e Danilo Gallinari in vacanza a Porto Rico. La giornalista incinta, moglie del noto giocatore di basket, è stata attaccata e morsa improvvisamente alla coscia da uno squalo. Le sue condizioni sarebbero stabili.

Paura per Eleonora Boi e Danilo Gallinari in vacanza a Porto Rico. La donna, incinta del loro terzo figlio, è stata attaccata e morsa da uno squalo al largo della spiaggia di Isla Verde, nel nord dell'Isola. A farlo sapere i media locali. La moglie del noto giocatore di basket si trova ora in ospedale e le sue condizioni sarebbero stabili.

Eleonora Boi attaccata e morsa da uno squalo a Porto Rico

Secondo i media locali, la giornalista è stata morsa da uno squalo mentre si trovava al largo della spiaggia di Isla Verde, a nord di Porto Rico. L'animale ha improvvisamente attaccato la giornalista, moglie di Danilo Gallinari, alla coscia destra causandole una ferita profonda. La donna è stata subito medicata alla gamba e portata in ospedale, al Centro Medico Rio Piedras, per ricevere le cure necessarie. Al momento i media locali non hanno aggiunto ulteriori informazioni riguardo alla dinamica dell'incidente e sul tipo di ferita, ma hanno fatto sapere che le condizioni di Eleonora Boi sono stabili. Per ora né lei né il marito hanno commentato l'accaduto.

La storia d'amore tra Eleonora Boi e Danilo Gallinari

La star dell'NBA e la giornalista sportiva sono convolati a nozze nel luglio 2022 in Sardegna, terra d'origine della giornalista. I due vivono stabilmente negli Stati Uniti e sono tra le coppie più amate nel mondo dello sport. Con il matrimonio, la coppia ha coronato un percorso d'amore iniziato nel dicembre 2020 con la nascita della prima figlia Anastasia. Prima del lieto evento, il cestista e la giornalista sportiva avevano vissuto un periodo difficile nella loro storia, tanto da arrivare a decidere di prendersi una pausa. Il riavvicinamento poi nella primavera del 2019 e un anno dopo l'arrivo della piccola di casa. Nel luglio 2023 l'arrivo del secondogenito Rodolfo, che oggi ha due anni.