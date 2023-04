Edoardo Donnamaria con Matteo Diamante e Davide Donadei, nemmeno un incontro con Tavassi Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi non sembrerebbero essersi ritrovati dopo il Grande Fratello Vip. Nessuna foto dei due circolate sui social. Il fidanzato di Antonella Fiordalisi sta trascorrendo il tempo con gli altri ex coinquilini conosciuti nella Casa.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ci sono Matteo Diamante e Davide Donadei accanto a Edoardo Donnamaria in questi primi giorni dopo la finale del Grande Fratello Vip. Uscito dalla Casa di Cinecittà avendo mantenuto bene saldo il rapporto con Edoardo Tavssi – all quale sosteneva di essere particolarmente legato – adesso il concorrente romano sembrerebbe essere sparito dai suoi radar. Al contrario, solo poche ore fa, una Instagram story ha svelato l'incontro tra Donnamaria e Matteo Diamante e la storia che gli ha dedicato Davide, entrambi membri del gruppo dei Persiani.

Edoardo Tavassi con la fidanzata Micol

Tavassi ha lasciato la Casa già da qualche giorno ma chi si aspettava che avrebbe immediatamente ritrovato l’amico Donnamaria è rimasto deluso. Tra i due, almeno pubblicamente, non c’è strato alcun incontro. Edoardo, fratello di Giuendalina, ha trascorso il tempo con la fidanzata Micol Incoravaia e non è apparso particolarmente attivo sui social. Donnamaria, invece, continua a pubblicare storie (soprattutto quelle che riguardano la sua canzone) ma non ha mai fatto riferimento all’amico.

Perché Tavassi e Donnamaria potrebbero essersi allontanati

Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria potrebbero essersi allontanati a causa degli scontri tra le rispettive compagne. Sebbene si fossero ripromessi di vedersi fuori, i due si sono presi del tempo per riflettere. A pesare su questa scelta, con ogni probabilità, anche quanto accaduto durante la semifinale del GF Vip quando Antonella Fiordelisi ha rivelato a Micol Incorvaia che il fidanzato aveva smesso di seguirla su Instagram. Un atto che a Tavassi potrebbe essere sembrato come un tradimento. Ma è possibile anche che i due, ormai non più costretti a una convivenza forzata, abbiano scelto di prendere strade diverse dopo essersi scoperti incompatibili. Sarà il tempo a chiarire il futuro eventuale del loro rapporto.