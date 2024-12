video suggerito

È morto il papà di Stefano Bettarini, il ricordo sui social: "Il prezzo dell'amore è la perdita" È morto il papà di Stefano Bettarini. A darne notizia è proprio l'ex calciatore con una storia pubblicata su Instagram, in cui rivolge un ultimo accorato saluto a suo padre Mauro.

A cura di Ilaria Costabile

Si è spento all'età di 86 anni Mauro Bettarini, il papà di Stefano Bettarini, che ne ha dato il triste annuncio in una storia pubblicata su Instagram. L'ex calciatore e noto volto tv scrive: "Il prezzo dell'amore è la perdita. Ciao Babbo" rivolgendo un ultimo saluto all'amato genitore. Da 55 anni era sposato con Nice, madre di Stefano e Simona.

La passione per il calcio di Mauro Bettarini

Mauro Bettarini, romano d'origine, toscano d'azione, ha avuto un passato nel mondo del calcio quasi al pari del figlio Stefano. Negli Anni 50, infatti, giocò nelle giovanili della Roma come portiere, nel mentre continuava i suoi studi al liceo classico, per i quali ha dovuto abbandonare la sua attività sportiva, a causa di una bocciatura. Frequentò l'università in Toscana, dopo essersi trasferito in provincia di Siena, iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza, ma ebbe modo di riprendere la sua passione per il calcio e, infatti, fu ingaggiato come portiere del Poggibonsi che si trovava in serie D. Fu all'inizio degli Anni Settanta che decise di lasciarsi alle spalle la carriera calcistica. Conseguì a 35 anni la laurea e iniziò a lavorare come assicuratore, ma nel frattempo prese ad allenare alcune squadre minori toscane, ed è anche per questo che suo figlio si appassionò come lui alla disciplina.

Il legame tra Stefano Bettarini e suo padre

La passione condivisa per il calcio è stata il collante per padre e figlio, tanto che mentre faceva l'allenatore dello Staggia Senese, Mauro aiutò anche suoi figlio a muovere i primi passi nella squadra, forgiando il suo talento col pallone. Sui social, il noto volto tv ha spesso condiviso scatti insieme ai suoi familiari, sottolineando non solo il legame che da sempre li unisce, ma anche la fortuna di poter star loro accanto, ribadendo questo amore anche in un momento profondamente triste come quello della scomparsa del suo amato papà.