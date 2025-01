video suggerito

A C’è posta per te Matteo Berrettini regala la sua racchetta a Massimo: “Per ripartire devi fare un passo alla volta” Matteo Berrettini è l’ospite a sorpresa per Massimo, che da poco ha perso sua moglie. A chiamare C’è posta per te è stato il figlio Andrea che sta cercando di stare vicino al genitore in questo momento di difficoltà e sofferenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A C'è posta per te in onda sabato 18 gennaio Andrea organizza una sorpresa per suo padre Massimo: l'incontro con Matteo Berrettini. Il regalo è un modo per dire al padre che ha bisogno di passare del tempo insieme e per condividere il dolore per la scomparsa della madre, morta nel settembre del 2023.

La storia di Andrea e Massimo

"Tu e mamma eravate innamorati, eravate belli da guardare. Lei prima di morire mi ha detto che avrei dovuto starti accanto – scrive Andrea in una lettera che legge Maria De Filippi – Scusa per tutte le volte che non ti ho abbracciato e sono scappato. Questa sera sono qui per dirti che ti voglio bene e che vorrei abbattere questo muro, vorrei che fossimo due compagni di viaggio, mamma avrebbe voluto così". Il ragazzo, poi, vorrebbe che suo padre riprendesse in mano la sua vita. Poco dopo fa il suo ingresso Berrettini, che si complimenta con Massimo per suo figlio Andrea.

La sorpresa di Matteo Berrettini per Massimo

"Assomiglia alla mamma" commenta Massimo. "Ma gli occhi sono i tuoi" risponde Berrettini. Al tennista parla del momento difficile che sta attraversando: "Le persone mi dicono di andare avanti, è facile a parole. Ma 35 anni di matrimonio non si possono dimenticare così facilmente". Berrettini, prima di consegnarli un regalo, prova a rincuorarlo: "Non devi dimenticarli, devi fare un passetto alla volta, un punto alla volta. Questa è la racchetta che mi ha portato fortuna, spero lo faccia anche con te". Il toccante momento si conclude con le parole del figlio Andrea:

La mia promessa è di abbracciarti più spesso. Tu, però, devi uscire di casa e devi smetterla di inventarti scuse assurde per non venire a cena da me. Mamma non vorrebbe questo.

Oltre alla racchetta con cui ha giocato e vinto la Coppa Davis, lo sportivo gli consegna anche un biglietto.