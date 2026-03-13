È già finito l’amore tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni, la loro storia è durata meno di due mesi

Con un comunicato congiunto pubblicato su Instagram, Flavio Ubirti e Nicole Belloni hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Una storia che non ha avuto nemmeno il tempo di crescere: tra i due era iniziata a fine gennaio, dopo la scelta a Uomini e Donne.

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Attraverso un comunicato congiunto pubblicato su Instagram (come nella migliore delle tradizioni delle storie d’amore vissute all’epoca dei social), Flavio Ubirti e Nicole Belloni hanno ufficializzato la fine della loro relazione. I due, che avevano smesso di farsi vedere insieme già da qualche tempo, hanno deciso di comunicare ai fan che li avevano seguiti durante la loro partecipazione a Uomini e Donne il desiderio di continuare separatamente, ognuno per la propria strada. L’annuncio è arrivato attraverso una Instagram story che li ha visti firmare il medesimo messaggio, quasi a voler confermare che l’affetto che li legava è rimasto intatto nonostante la separazione.

Perché è finita tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni

Flavio e Nicole hanno spiegato che la fine della loro storia d’amore, durata solo una manciata di settimane, è da attribuire a una serie di divergenze caratteriali che li hanno portati ad allontanarsi. “Ci sembrava tutto bello”, scrivono i due, riferendosi al primo periodo vissuto lontano dalle telecamere del programma condotto da Maria De Filippi. Poi però qualcosa è cambiato e l’emergere dei rispettivi caratteri li avrebbe allontanati. Entrambi hanno parlato di un “equilibrio” mai davvero trovato e dell’incapacità di riconoscersi pienamente in questo rapporto che, ormai è evidente, non li aveva convinti fino in fondo nemmeno quando la loro storia era cominciata con la fine del trono di Flavio a Uomini e Donne.

Flavio Ubirti aveva scelto Nicole a Uomini e Donne a fine gennaio

Risale al 22 gennaio scorso la messa in onda della scelta di Flavio a Uomini e Donne. Il tronista, dopo diversi mesi trascorsi da protagonista del dating show di Canale 5, era arrivato alla fine del suo percorso con le corteggiatrici Nicole e Martina Cardamone. La sua scelta era ricaduta sulla prima, con la quale aveva deciso di vivere una storia lontano dalle telecamere. Ma fin dall’inizio la scarsa presenza dei due sui social nel ruolo di coppia aveva fatto storcere il naso ai fan, che avevano immaginato già da tempo che qualcosa non avesse funzionato. Oggi il comunicato conferma l’accaduto e dimostra che anni di attenzione tributata alle coppie uscite dal dating show condotto da Maria De Filippi non mentono: quando una coppia traballa, sono quasi sempre le premesse a dimostrarlo.