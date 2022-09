Domenico Acerenza e Nicoletta Cerrone presto sposi, la promessa prima delle nozze a dicembre Domenico Acerenza e Nicoletta Cerrone il prossimo dicembre convoleranno a nozze: oggi la promessa di matrimonio che hanno condiviso con i loro follower pubblicando un’immagine mentre si baciano sotto una pioggia di coriandoli.

A cura di Gaia Martino

Domenico Acerenza e Nicoletta Cerrone hanno celebrato oggi la loro promessa di matrimonio: il prossimo 28 dicembre i due convoleranno a nozze, come annunciato sul sito ufficiale della loro futura unione, e oggi hanno concretizzato la loro volontà di giurarsi amore eterno. Lo sportivo che ha vinto la medaglia d'oro italiana agli Europei di nuoto e la sua dolce metà hanno condiviso su Instagram l'immagine che li ritrae vicini, mentre si baciano, sotto una pioggia di coriandoli.

La promessa di matrimonio di Domenico Acerenza e Nicoletta Cerrone

Si baciano sotto una pioggia di coriandoli, con il bouquet in primo piano: Domenico Acerenza e Nicoletta Cerrone hanno fatto la loro promessa di matrimonio prima delle nozze in programma a dicembre. "Promise" hanno scritto nel post di coppia su Instagram, a corredo della foto:

Il campione di nuoto sposerà la sua dolce metà il prossimo 28 dicembre, in Basilicata alla Villa Arcobaleno Ricevimenti, a Contrada Ruota 9. L'annuncio e i dettagli delle nozze li hanno resi pubblici sul sito ufficiale dell'evento.

Leggi anche Federica Pellegrini e Matteo Giunta presto sposi, le nozze a Venezia organizzate da Enzo Miccio

Chi è Nicoletta Cerrone, futura sposa di Domenico Acerenza

Mentre lui è un affermato nuotatore italiano, classe '95 che proprio lo scorso 21 agosto ha conquistato una nuova medaglia d'oro agli Europei, sul conto della sua futura moglie si sa ben poco. Dal suo profilo Instagram Nicoletta Cerrone appare come una ragazza molto semplice, fiera del suo compagno che accompagna in ogni sua avventura: lo scorso giugno ha condiviso l'immagine del campione scrivendo "Bye Budapest, Tu sei stata un'emozione infinita, grazie Domenico che hai reso tutto più bello". Scatti con il suo cane, selfie allo specchio e immagini scattate in giro per il mondo, questi sono i contenuti condivisi sui social. Sconosciuta la sua data di nascita e cosa fa nella vita.