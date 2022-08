Domenico Acerenza fidanzato con Nicoletta Cerrone: la vita privata della medaglia d’oro di nuoto La grande impresa di Domenico Acerenza, medaglia d’oro nella 10km in acque libere agli Europei di Nuoto, fa il paio con una vita privata idilliaca: è fidanzato con Nicoletta Cerrone.

Domenico Acerenza è lo sportivo del momento, l'ultima medaglia d'oro italiana agli Europei di nuoto. Un'impresa esaltante per il campione di nuoto che ha trionfato nella 10km in acque libere. L'atleta lucano, oltre a una vita professionale ineccepibile, ha anche una vita privata ricca e soddisfacente grazie alla storia d'amore con Nicoletta Cerrone. Scopriamo di più sulla fidanzata del campione Domenico Acerenza, che presto sarà sua moglie come dimostra l'annuncio sul sito ufficiale del loro matrimonio.

Chi è Domenico Acerenza

Una vittoria entusiasmante

Classe 1995, Domenico Acerenza è nato a Potenza nel 1995 ma è originario di Sasso di Castalda. Nel 2019, ai Mondiali di Gwangju, vince la medaglia d'argento in squadra con Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e Gregorio Paltrinieri nella 5km in acque libere. Ai Mondiali di Budapest si classifica secondo nella 10 km in acque libere, vincendo la medaglia d'argento dietro a Gregorio Paltrinieri. Vincerà il bronzo nella 6km a squadre con Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi e Gregorio Paltrinieri. Ora, per lui, è arrivato il momento del trionfo: dietro di lui, Marc-Antoine Olivier e Logan Fontaine. Solo ieri, aveva vinto l'argento nella 5km.

Chi è Nicoletta Cerrone

Sul conto di Nicoletta Cerrone si sa molto poco a parte il modo che ha di raccontarsi su Instagram. Dal suo profilo traspare l'idea di una ragazza molto semplice, dedita ai valori dell'amicizia, dell'amore e della famiglia. Presto sarà la signora Acerenza perché sposerà l'atleta campione europeo di nuoto, come ha dichiarato lo stesso Domenico in una recente intervista nella quale dedicava una delle sue vittorie "alla mia futura moglie".

Il matrimonio di Domenico Acerenza e Nicoletta Cerrone

Domenico Acerenza e Nicoletta Cerrone si sposeranno il 28 dicembre 2022 in Basilicata presso la Villa Arcobaleno Ricevimenti, a Contrada Ruota 9. L'annuncio e i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale del loro matrimonio.