La vita privata di Gigi Proietti: la moglie Sagitta Alter, le figlie Susanna e Carlotta Gigi Proietti è stato legato a sua moglie Sagitta Alter, ex guida turistica svedese, per oltre cinquant’anni. Dal loro matrimonio sono nate due figlie: Susanna e Carlotta, 42 e 37 anni, la prima scenografa e costumista, la seconda attrice, che ha recitato anche al fianco di suo padre.

Gigi Proietti è morto il 2 novembre 2020, nel giorno del suo ottantesimo compleanno. A darne l'annuncio la famiglia, sua moglie Sagitta Alter e le due figlie Susanna e Carlotta. La prima è una costumista e scenografa, mentre la seconda un'attrice, che ha anche lavorato con il padre. Poco prima della morte, l'attore era ricoverato in condizioni gravissime in seguito a problemi cardiaci. La sua vita privata è sempre stata molto riservata.

Il matrimonio di Gigi Proietti e Sagitta Alter

È stato sposato per tutta la vita con Sagitta Alter, una ex guida turistica svedese conosciuta negli anni '60. Gigi Proietti e Sagitta Alter si sono sposati nel 1967. Dal loro matrimonio, sono nate due figlie: Susanna e Carlotta Proietti, anche loro impegnate nel mondo dello spettacolo. Sagitta Alter è stata al fianco di Gigi Proietti per oltre cinquant'anni: "Lei è la mia roccia", disse l'attore in una intervista. Era il 1962 quando si conobbero, nei giorni in cui Gigi Proietti era un giovane attore che si esibiva nei night e nei locali della Capitale romana.

Chi è Susanna, la figlia di Gigi Proietti che ha lavorato con il padre

Le figlie di Gigi Proietti sono Susanna e Carlotta, rispettivamente 42 e 37 anni. Entrambe lavorano nel mondo dello spettacolo. Susanna dietro le quinte, come scenografa e costumista, mentre Carlotta è cantante e cantautrice. Descritta come la più timida, Susanna in una intervista al Corriere della Sera ha ammesso:

Non è sempre stato facile accettare il ruolo pubblico di mio padre. Ricordo una vacanza a Parigi, dove credevamo che nessuno avrebbe fatto caso a noi. E invece un gruppo di turisti lo riconobbe e ci raggiunse, senza la delicatezza di pensare che per noi era un momento privato. I miei primi ricordi sono tutti uguali. Io, mia madre e mia sorella sedute in prima fila, e a fine spettacolo una coda di persone adoranti che volevano stringergli la mano. Mi dava fastidio, a più di uno avrei dato un morso.

Poco dopo la morte di Gigi Proietti, Susanna e la sorella hanno voluto ricordarlo con parole d'affetto, sottolinenando come fosse una persona timida, che non si lasciava andare mai a grandi manifestazioni d'affetto: "Non era un padre espansivo negli affetti, era una persona timida. Cercava l'attenzione da parte nostra, voleva farsi dire lui “ti voglio bene”, ma lui non si lasciava andare a grandi parole".

Chi è Carlotta, la figlia più piccola di Gigi Proietti

Carlotta sta sul palcoscenico: ha studiato al DAMS e ha successivamente frequentato l'accademia di suo padre. Oggi è una attrice e ha condiviso con lui il set di Una pallottola nel cuore 2. A un anno dalla sua morte, lo ha ricordato così intervistata da La Repubblica:

Era una persona umile, una figura complessa e semplice. Amava distinguere, tra serietà e scherzo. Vorrei che non fosse classificato in modo riduttivo. Ho un'impressione forte di lui, che lo comprende tutto: era ‘un uomo di teatro'. Ed è stato un artigiano"