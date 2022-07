Eugenio Scalfari, l’amore per la moglie Serena Rossetti e le due figlie con Simonetta De Benedetti Eugenio Scalfari ha avuto due grandi amori nella sua vita: il primo con Simonetta De Benedetti, la sua prima moglie dalla quale ha avuto le figlie Enrica e Donata. E il secondo con Serena Rossetti, donna che è stata al suo fianco tutta la vita, fino al matrimonio nel 2006.

Eugenio Scalfari con la moglie Serena Rossetti, foto LaPresse

Si è spento all'età di 98 anni Eugenio Scalfari, giornalista e fondatore de La Repubblica, nonché uno degli intellettuali più vividi del Novecento. La sua vita, dedicata al giornalismo, è stata però segnata da due amori importanti e totalizzanti che lo hanno accompagnato nei momenti più significativi del suo percorso professionale e umano. Dal 2006 era sposato con Serena Rossetti, con cui era convolato a nozze dopo la scomparsa della sua prima moglie, Simonetta De Benedetti, dalla quale ha avuto due figlie Enrica e Donata.

Chi è Serena Rossetti, la moglie di Eugenio Scalfari dopo l'ex Simonetta De Benedetti

Era sul finire degli Anni Sessanta, precisamente il 1966 a Roma, quando per la prima volta Eugenio Scalfari e Serena Rossetti si incontrarono. Lei era la segretaria di redazione de L'Espresso, divenendolo poi successivamente di Repubblica. La loro relazione fu, quindi, parallela a quella con la prima moglie del giornalista, Simonetta De Benedetti che, però, non ostacolò mai questo sentimento, di fatti non divorziarono sebbene avessero potuto. Nel 2006 il giornalista sposò la Rossetti che in quegli anni era sempre stata al suo fianco, dimostrando un amore intenso, silenzioso e incondizionato.

Il rapporto con le figlie Enrica e Donata

Come anticipato, Eugenio Scalfari ha avuto due figlie, Enrica e Donata, nate dal suo primo matrimonio. Durante la presentazione del documentario realizzato sulla vita del giornalista dal titolo "A sentimental journey", le due si sono trovate a descrivere il rapporto con il padre e in quell'occasione Donata, la minore, disse: "Molte persone mi chiesero come ci si sente ad essere figlie di Scalfari e io avevo detto ci si abitua, nel senso positivo e anche di avere da una parte questa responsabilità, per il fatto che secondo gli altri avevi la strada spianata", mentre la maggiore aggiunse: "L'aspetto che pochissimi conoscono è l'ironia e la grande autoironia che l'ha sostenuto per tutta la vita, altrimenti sarebbe stato vittima del suo narcisismo". Enrica, nata nel 1955, di professione fa la fotografa e suoi sono alcuni scatti bellissimi di grandi personaggi del mondo dello spettacolo da Monica Vitti a Raffaella Carrà; mentre Donata ha seguito le orme paterne facendo la giornalista. In un'intervista a Vanity Fair le sorelle hanno raccontato: "È stato un uomo ingombrante, ma anche una coperta", non esitando nell'esternare la sofferenza vissuta negli anni in cui il padre conobbe la donna che poi è diventata la sua seconda moglie.

Il primo matrimonio con Simonetta De Benedetti, madre delle sue figlie

Eugenio Scalfari e la prima moglie Simonetta De Benedetti, foto LaPresse

L'incontro tra Simonetta De Benedetti, figlia del giornalista Giulio De Benedetti e direttore della Stampa, avvenne a Milano nel 1950. Lei fu tra le prime fotoreporter italiane e tra loro ci fu un vero e proprio colpo di fulmine, i due si sposarono a Londra nel 1954 e dopo cinque anni, poi, rinnovarono la loro promessa di matrimonio a Roma. Il loro sentimento fu così intenso e maturo da non soccombere nemmeno nei momenti più difficili, anche con l'arrivo di un'altra donna, ma rappresentò sempre un punto fermo nella sua vita, un pilastro al quale appoggiarsi anche nei momenti più difficili. Nel 1968, Scalfari scrisse il libro, L’autunno della Repubblica dedicato ad entrambe gli amori della sua vita: "Questo libro è dedicato a due persone. Una m’ha insegnato a non farmi corrompere dal potere, l’altra a non disperare della rivoluzione".