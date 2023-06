Diletta Leotta incinta al mare: nella vacanza prima del parto spunta l’anello di diamanti Diletta Leotta è stata fotografata dai paparazzi di Chi durante una vacanza a Forte dei Marmi. Incinta in spiaggia sfoggia il suo costume color oro: al suo dito, però, risalta l’anello di diamanti, “uno di quelli che gli uomini regalano alla propria compagna mettendosi in ginocchio” scrive il settimanale.

A cura di Gaia Martino

Vide per la prima volta Loris Karius in un locale a Parigi e fu amore a prima vista. Diletta Leotta è incinta e presto darà alla luce la prima figlia con il calciatore tedesco, portiere del Newcastle, con il quale vive una storia d'amore intensa dallo scorso ottobre. Fotografata dai paparazzi del settimanale Chi, pare che abbia già ricevuto dal compagno un anello di brillanti: è apparso chiaro al suo dito mentre posava sula spiaggia di Forte dei Marmi.

Le foto di Diletta Leotta con un anello di brillanti al dito

Il settimanale Chi nel suo ultimo numero ha mostrato Diletta Leotta in dolce attesa, in spiaggia, mentre sfoggia un anello di brillanti al dito, "uno di quelli che gli uomini regalano alla propria compagna mettendosi in ginocchio", scrive. La conduttrice sportiva, volto di DAZN, ha sempre dichiarato di desiderare il matrimonio. Ultimamente confessò di aspettare proprio una proposta dal futuro padre di sua figlia: "Deve chiedermelo, in questo sono tradizionalista" disse in un'intervista al Corriere.

Il nome della prima figlia con Loris Karius che nascerà ad agosto

Intervistata da Grazia.it, Diletta Leotta ha raccontato che la sua amica Barbara Berlusconi ha favorito l'incontro con il compagno Loris Karius. Erano in un ristorante di Parigi e quando arrivò lui fu amore a prima vista: "Illuminò il locale. Si andò a sedere con degli amici e si accorse che lo guardavamo. Mentre usciva si è affacciato e mi ha guardato. Grazie a lei (Barbara Berlusconi, ndr) si è seduto vicino a noi e da quel momento non ci siamo più staccati". A breve dunque nascerà la loro prima figlia il cui nome, però, non è stato ancora scelto. Queste le parole della conduttrice: