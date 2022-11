Diletta Leotta è già inglese, ieri la prima a Liverpool per Dazn Canada Dopo aver ufficializzato il gossip con Loris Karius, Diletta Leotta fa sul serio: ieri ha esordito a DAZN Canada per raccontare Liverpool-Napoli a bordo campo.

Da un mese non si fa altro che parlare di lei e della sua storia con Loris Karius. Ieri sera, un altro segnale chiarissimo: Diletta Leotta era a Liverpool dove ha esordito con Dazn Canada per raccontare, in lingua inglese, la partita Liverpool-Napoli da bordo campo. Al suo fianco c'era la bandiera dei Reds, il forte ex attaccante Emile Heskey.

L'esordio a Liverpool (e a Milano con Karius)

In Italia, sono la coppia del momento. Il settimanale "Chi" li ha sorpresi insieme a Terrazza Duomo 21 in atteggiamenti più che intimi. Loris Karius e Diletta Leotta non si nascondono più. Il portierone, ora in forza al Newcastle, è stato visto più volte a Milano proprio in sua compagnia e pare che adesso stia cercando una nuova sistemazione per il futuro: vorrebbe venire a giocare in Italia per stare più vicino alla sua nuova compagna.

La prima volta di Diletta Leotta

Intanto, Diletta Leotta festeggia giustamente questo nuovo successo professionale. Ha condotto per la prima volta in Champions League, ma soprattutto ha condotto per la prima volta interamente in inglese: "First of many", ha promesso la bella conduttrice siciliana. È solo la prima di tante. E così sarà, considerato che Dazn Canada ha i diritti per trasmettere la massima competizione per club europea nel suo Paese. Ecco spiegato perché Diletta Leotta stava studiando l'inglese: non era solo per parlare meglio la stessa lingua del suo nuovo boyfriend, ma perché c'era anche qualcosa di nuovo all'orizzonte sul piano professionale. Pochi giorni fa, inoltre, lei ha festeggiato Halloween proprio a Londra.

"Innamorati a Milano", come il brano di Memo Remigi

Sulle pagine di "Chi" Diletta Leotta e Loris Karius sembrano davvero due "innamorati a Milano", come nel brano di Memo Remigi. Qui, però, non ci sono palpatine che tengano, qui c'è solo una sana voglia di conoscersi e una forte intesa. Pare che stavolta Diletta faccia sul serio: Karius è una storia molto forte. Come finira?