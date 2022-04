Delia Duran smentisce il flirt con Aida Yespica: “È un’amica, non ho mai parlato di relazione” Delia Duran ha smentito via Instagram il flirt con Aida Yespica. Era stata nei stessa, nella casa del Grande Fratello Vip, ad averne parlato per la prima volta. Anche la connazionale e amica ha ribadito ulteriormente la falsità della notizia.

A cura di Elisabetta Murina

Delia Duran e Aida Yespica tornano a parlare del loro presunto flirt. A lanciare la notizia, per la prima volta, era stata la showgirl venezuelana e moglie di Alex Belli nella casa del Grade Fratello Vip, dove aveva rivelato: "Ho avuto un flirt con Aida Yespica". Immediata la smentita della collega e connazionale, ospite di Casa Chi: "Le voglio bene ma non c'è mai stato nulla tra di noi".Ora anche la Duran ha affrontato di nuovo la vicenda, facendo una precisazione sulle sue parole.

Le parole di Aida Yespica

Tra le pagine del settimanale Mio, la Yespica ha smentito ancora una volta il presunto flirt con Delia Duran, come già aveva fatto qualche mese fa ospite di Casa Chi. "È un'amica che conosco da anni, non so perché ha detto quella schioccezza", ha raccontato la showgirl venezuelana, aggiungendo anche di aver chiamato l'amica per chiederle di tenerla fuori da questa vicenda: "L'ho chiamata e le ho detto: ‘Ma sei impazzita?'. Lei mi ha risposto: ‘Ma sì, si fa un pò di gossip'. Ma le ho detto che non si fa così, io sono una madre, le ho chiesto di tenermi fuori".

La smentita di Delia Duran

Questa volta, però, a parlare della vicenda è stata anche Delia Duran, smentendo via Instagram quanto detto qualche mese fa nella casa del Grande Fratello Vip riguardo ad Aida Yespica. L'ex gieffina considera la connazionale come un'amica, nulla di più, sottolineando di non aver mai parlato di una relazione tra loro, quanto di una tipologia di donna che potrebbe piacerle nell'ottica di un amore libero, aperto anche alle donne: "Ci tengo a smentire quanto riportato, giusto per onor di verità! In primis non ho mai parlato di relazione con Aida, che è un’amica, ma ho parlato semplicemente di tipologia di donna che mi potrebbe piacere".