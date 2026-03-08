Davide Bonolis svela come è nato l’amore con Martina Dotti, il commento dei genitori Paolo e Sonia Bruganelli

Davide Bonolis ha svelato a Verissimo come è nata la storia d’amore con la fidanzata Martina Dotti, a cui è legato da circa 10 mesi: “È stato un colpo di fulmine”. La ragazza ha un ottimo rapporto con i genitori di lui, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, che sui social hanno commentato le parole del figlio sull’amore e sulla famiglia.

Davide Bonolis si è raccontato per la prima volta insieme a Martina Dotti, al suo fianco da 10 mesi. Il 21enne, secondo figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, è stato ospite di Verissimo dove ha parlato della storia d'amore con la fidanzata e della sua vita familiare, dalla separazione dei genitori all'amore profondo per la mamma.

Nello studio di Silvia Toffanin, Davide Bonolis ha spiegato per la prima volta come è nata la storia d'amore con la fidanzata, giornalista sportiva e parte del cast di Avanti un altro. È stato proprio il calcio a farli conoscere e far scattare il colpo di fulmine: "Ci siamo conosciuti a una mia partita di calcio, io giocavo e lei era lì per fare interviste sportive. Mi ricordo ancora che l'ho vista entrare ed è stato colpo di fulmine". Il ragazzo l'ha subito notata e aveva capito che sarebbe presto entrata nella sua vita: "Ci conoscevamo già tramite i social, ma non ci eravamo mai visti di persona. Ho subito scritto a questo mio amico che sarebbe diventata la mia fidanzata, perché mi è piaciuta da subito".

Anche per Martina Dotti è stato un colpo di fulmine, ma la timidezza iniziale ha un po' reso il tutto più difficile: "Anche per me lo stesso. Quando ci siamo visti, ci siamo presentati. Lui era un po' timido, non capivo cosa volesse, non si esponeva tanto".

Ad oggi la coppia ha una relazione da circa 10 mesi che procede a gonfie vele. Martina Dotti ha già conosciuto i genitori del fidanzato e ha un ottimo rapporto con entrambi, soprattutto con Sonia Bruganelli: "Per me è come una seconda madre". L'opinionista tv, però, l'ha già avvisata di non farlo soffrire perché tra tutti i figli è quello che le somiglia di più. "Ti meriti tutto mio piccolo grande uomo", è stato il commento di mamma Bruganelli all'intervista del figlio a Verissimo. E anche Paolo Bonolis è intervenuto su Instagram, dopo averlo visto commuoversi e sorridere parlando di amore e famiglia: "Bravo figlio mio! Ricordati che poter serenamente essere fragili con chi ti ama è il primo segno di una persona forte".