Davide Bonolis è fidanzato, il figlio di Sonia Bruganelli posta una foto con la sua dolce metà Nessun commento social da parte di mamma Sonia Bruganelli, che ha preferito non interferire pubblicamente nella liason del figlio. Sicuramente però avrà avuto modo di farsi raccontare i dettagli dell’amore con Alice, durante il lungo volo per New York dove la famiglia Bonolis sta trascorrendo le feste.

A cura di Giulia Turco

Sembra che nel cuore dell'affascinante giocatore della Triestina, figlio di Paolo Bonolis, ci sia una dolce fiamma. Lui ha da poco compiuto 18 anni e, nonostante abbia una famiglia particolarmente amata e chiacchierata nel mondo dello spettacolo, Davide Bonolis preferisce mantenere un profilo basso. D'altronde ha scelto per sé un'altra strada, quella del calcio, che inaspettatamente sembra lo abbia condotto anche verso l'amore.

Chi è la fidanzata di Davide Bonolis

Sono passati solo pochi mesi da quando il 18enne si è trasferito a Triste per inseguire il sogno del calcio. Eppure Davide Bonolis sembra essersi ambientato perfettamente nel suo nuovo mondo, dove c'è spazio anche per l'amore. Sarebbe propio negli ultimi mesi infatti che ha conosciuto Alice Zordan, giovanissima e originaria di Lugano, come racconta la sua bio su Instagram. È a lei che Davide dedica dolci parole: "Sei tutto", nel primo scatto pubblicato sui social corredato da un cuoricino. Devono aver trascorso insieme qualche giorno durante le feste, prima che Davide partisse per l'America con la sua famiglia, ma d'altronde si sa, la mancanza aumenta il sentimento.

Natale con i tuoi per Davide Bonolis

Stranamente nessun commento al post da parte di mamma Sonia Bruganelli che ha preferito non interferire pubblicamente sulla parentesi d'amore del figlio Davide. Sicuramente però si sarà fatta raccontare da lui ogni dettaglio di questa liason. Di tempo per le confidenze tra mamma e figlio d'altronde ne avranno avuto, visto che hanno appena affrontato un viaggio intercontinentale. Davide è in pausa natalizia dal calcio e così è tornato a Roma dai suoi affetti. Ha fatto persino un passaggio in studio al GFVip, a lavoro dalla mamma, prima di imbarcarsi per New York, dove li aspetta Stefano Bonolis, il figlio maggiore del conduttore che di recente è diventato papà per la prima volta.