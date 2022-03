David e Victoria Beckham in Italia, cena stellata da Bottura: “Fa il ragù meglio di mia nonna” La coppia ha fatto visita a L’Osteria Francescana, ristorante stellato di Modena dello chef italiano. Una cena che sui social l’ex calciatore ha definito “ridicola” per quanto è stata buona.

A cura di Andrea Parrella

Gita in Italia per David e Victoria Beckham. La coppia di punta sulle copertine internazionali per anni non è più esposta come un tempo, ma la popolarità e la fama dei due, pur essendosi stabilizzata, resta intatta soprattutto per l'impegno dei due in campo commerciale, visto il giro d'affari familiare che si estende dalla moda al calcio. La coppia ha fatto tappa in Italia e non si è lasciata scappare una visita modenese a L'Osteria Francescana, il ristorante stellato dello chef stellato Massimo Bottura.

David e Victoria Beckham in Italia

Tutto documentato su Instagram, con Bottura che mostra la coppia impegnata ad assaggiare il suo dessert alla carbonara, mentre Beckham elogia attraverso le sue stories il ragù preparato dalla cucina dello chef, che l'ex calciatore definisce addirittura "più buono di quello di nostra nonna". La recensione di David Beckham è stata generosissima, visto che non ha esitato a definire "buono in modo ridicolo" il pasto.

Non che Bottura abbia bisogno di recensioni positive, visto che il locale dello chef è certamente tra i più rinomati d'Italia ed è stato nominato a più riprese il miglior ristorante al mondo. D'altronde la rete di contatti di Bottura è fittissima e riguarda in particolare personaggi noti a livello internazionale, fuori dall'Italia.

La precedente visita dei Backham da Bottura

Per i Beckham non è stata la prima visita a L'Osteria Francesca. Già a giugno scorso il patron lo chef stellato aveva aperto le porte del suo locale all'ex calciatore di Manchester, Real Madrid, Milan e Psg e a sua moglie, ex Spice Girls. In cucina, i due si erano divertiti nell’impiattamento delle pietanze da portare al tavolo, a dimostrazione del rapporto di amicizia che lega ormai Massimo Bottura alla coppia. In quell'occasione, poi i vip britannici si erano diretti a bordo della loro Maserati nel resort esclusivo “Casa Maria Luigia”, che si trova proprio alle porte della città modenese.