Paura per David e Victoria Beckham vittime di furto, i ladri sono entrati mentre erano in casa David e Victoria Bechkam sono scossi, un ladro mascherato si sarebbe introdotto nella loro villa a Londra mentre erano al suo interno con la figlia di 10 anni Harper.

A cura di Gaia Martino

Paura per David Beckham e la moglie, Victoria Caroline Adams, derubati nella loro villa a Londra. Un ladro mascherato, fa sapere The Sun, avrebbe fatto irruzione mentre la celebre coppia era in casa insieme alla figlia di 10 anni, Harper. Sarebbe entrato da una camera da letto che si trova al piano superiore della casa e ad accorgersi dell'accaduto il figlio Cruz Beckham che, rientrato da una serata fuori, avrebbe trovato una finestra rotta.

La dinamica dei fatti

Il furto nella casa londinese, a Holland Park, dell'ex calciatore David Beckham e della moglie Victoria è stato scoperto nella notte dal figlio della coppia, il 17enne Cruz David, che dopo essere tornato da una serata fuori con gli amici avrebbe notato che una camera da letto degli ospiti era stata derubata, scrive The Sun. Così il giovane sarebbe subito corso a svegliare il padre per fare una perquisizione della casa, per controllare che non ci fosse più nessuno, poi avrebbero subito chiamato la polizia. La famiglia, si legge, è rimasta particolarmente scossa per l'accaduto essendo il ladro entrato mentre loro erano in casa con la piccola Harper.

Cruz, Harper e i genitori Victoria e David Beckham

"Si dice che il filmato mostri l'intruso che si arrampica sul cancello davanti alla casa. Quindi ha fatto irruzione attraverso la finestra di una camera da letto degli ospiti" sono le parole di una fonte al sito inglese. Oltre ad una finestra rotta, hanno scoperto migliaia di articoli di design ed elettrici mancanti: il danno ammonterebbe a migliaia di sterline. Fortunatamente nessun oggetto derubato avrebbe un enorme valore sentimentale per la famiglia. Il colpevole potrebbe far parte di una banda che avrebbe preso di mira altre case vicino la famiglia Beckham, i vicini che, stando a quanto si legge su The Telegraph, sarebbero Elton John e Robbie William.

La villa londinese dei Beckham

Tra le diverse case che possiede una delle coppie più famose del mondo c'è anche la sontuosa villa nel centro di Londra, a Holland Park. David e Victoria Beckham hanno acquistato la casa dal valore di 40 milioni di sterline nel 2013. Quattro piani con nove stanze per ognuno, la villa gode anche di una palestra, di una sala massaggi, una stanza per l'estetica, e poi quattro stanze di servizio, all'ultimo piano.