video suggerito

Daniele con Alessio Di Ponzio dopo Amici 24, invitato al suo 18esimo insieme ai fratelli: “Ci siamo riusciti” Daniele Doria e Alessio Di Ponzio si sono rivisti dopo Amici 24. Il primo, neo vincitore di questa edizione, ha partecipato al 18esimo dell’amico insieme ai fratelli. Tra le storie Instagram, una loro foto insieme accompagnata da un piccolo cuore. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Daniele Doria e Alessio Di Ponzio di nuovo insieme. Dopo la vittoria ad Amici 24 del primo e l'uscita del secondo a gennaio per un infortunio, i due ballerini si sono rivisti. Tra loro un profondo rapporto di amicizia, come hanno dimostrato in più occasioni. Tra le stories Instagram del neo vincitore del talent, spunta una foto di loro due insieme in occasione del 18esimo compleanno dell'amico.

Daniele insieme ad Alessio dopo Amici, le foto al 18esimo compleanno

Alessio Di Ponzio ha festeggiato il suo 18esimo compleanno nella serata di sabato 24 maggio, anche se in realtà il ballerino è nato a febbraio, come dimostrano alcune foto condivise su Instagram negli scorsi mesi. Secondo alcuni fan, avrebbe organizzato una seconda festa così da poter avere tra gli invitati anche Daniele, da poco uscito da Amici 24. Se questa è solamente una ipotesi, la certezza è invece il fatto che i due allievi si sono rivisti dopo l'esperienza nel talent e continuano a portare avanti la loro amicizia. Tra le stories, Daniele ha condiviso un selfie con Alessio accompagnato da un piccolo cuore. Presenti alla festa anche i fratelli maggiori del neo vincitore, Rosario e Mattia, che hanno ripreso l'ingresso del festeggiato.

L'amicizia tra Alessio e Daniele nata ad Amici

I due ballerini hanno iniziato insieme l'avventura ad Amici 24 e, dopo essersi conosciuti meglio, in breve tempo sono diventati amici. Le loro strade si sono però separate a gennaio, quando Alessio è stato costretto a lasciare la scuola a causa di un infortunio, tra le lacrime dei compagni (comprese quelle di Daniele). Anche da fuori, il ballerino ha continuato a fare il tifo per l'amico, che nel frattempo ha avuto accesso al Serale. Proprio durante la fase finale del talent, Daniele ha portato in scena una coreografia che lui stava preparando prima di doversi ritirare. Alessio si è subito congratulato per la vittoria dell'edizione, commentando sui social con "ti amo".