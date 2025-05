video suggerito

Daniele Doria smentisce la storia con Alessio Di Ponzio ad Amici 24: "Siamo semplicemente amici" Attraverso i social, Daniele Doria è intervenuto per mettere a tacere definitivamente le voci di un flirt tra lui e Alessio Di Ponzio. Tra i due ex allievi di Amici 24 c'è solo una bella amicizia: "Non fraintendete i miei like".

A cura di Sara Leombruno

Amici 24 è giunto al termine da quasi due settimane e, come in ogni edizione, anche in questo caso sono stati tanti i rumors circolati attorno alle storie d'amore nate tra i concorrenti. Quest'anno, alcune voci si riferivano a un possibile flirt tra il vincitore Daniele Doria e Alessio Di Ponzio. Sui social, il ballerino è intervenuto per smentire: "Siamo semplicemente amici".

Le parole di Daniele Doria sul rapporto con Alessio Di Ponzio

Alessio Di Ponzio e Daniele Doria hanno legato nella scuola di Amici fin dall'inizio del loro percorso e il rapporto è proseguito anche dopo l'uscita di Alessio dal programma, avvenuta lo scorso gennaio a causa di un infortunio. Nelle ultime ore, un like "sospetto" di Alessio a un commento su Instagram aveva acceso i rumors sulla possibilità che tra i due ci fosse una relazione sentimentale. Il ballerino, infatti, aveva lasciato un cuore a un messaggio che ipotizzava che i due stessero insieme.

"Non fraintendete, c'è solo amicizia"

Qualche giorno fa, Alessio aveva commentato un post di Daniele, in cui il vincitore di Amici 24 aveva scritto: "Se questo è un sogno, non svegliatemi". La risposta di Di Ponzio era stata decisa: "Ti amo", aveva scritto. Cosa che aveva alimentato ulteriormente le suddette voci su un presunto legame sentimentale tra i due. A fare chiarezza ci ha pensato proprio il vincitore di Amici, che ha giustificato il fatto di aver lasciato like a un commento di una fan sulla loro presunta storia: "Ciao, vi volevo dire che ho messo like di fretta e di sfuggita e non mi sono reso conto che per sbaglio ho messo like pure a questi commenti. Ci tengo a dirvi che siamo semplicemente amici, nulla di più. Non fraintendete i miei like", le parole. Dunque, al momento non esiste alcuna relazione tra i due, ma chissà che in futuro quest'amicizia non possa trasformarsi in qualcosa di diverso.