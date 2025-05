Daniele Doria vince Amici, l’esultanza degli amici di Trentola Ducenta che festeggiano in piazza Esplode di gioia Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, dopo la vittoria di Daniele Doria ad Amici24. Amici e familiari, riuniti in piazza di fronte a un maxischermo, hanno festeggiato insieme la vittoria del concittadino. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

Trentola Ducenta, paese in provincia di Caserta, esplode di gioia dopo la vittoria di Daniele Doria ad Amici24. Mentre dagli studi Elios di Roma andava in onda in diretta l’impresa compiuta dal ballerino voluto nella scuola da Alessandra Celentano, nella cittadina del giovane si festeggiava in piazza la sua vittoria. Il video finito in rete mostra amici, familiari e concittadini di Daniele riuniti per strada per guardare la finale di Amici di fronte a un maxischermo. Quando, a pochi minuti dalla fine, gli spettatori scoprono che è stato proprio il ballerino a vincere l’edizione, la gioia diventa incontenibile. Gli abitanti di Trentola si abbracciano e festeggiano tra loro, in attesa di poter riabbracciare Daniele, rimasto a Roma per la finale.

Daniele Doria ha ricevuto una borsa di studio per gli Stati Uniti

Una volta terminata la partecipazione ad Amici, Francesco tornerà quasi certamente nella sua città per qualche giorno prima di partire alla volta degli Stati Uniti. Com’era suo desiderio, infatti, la Ailey School di New York gli ha offerto una borsa di studio della durata di un intero anno accademico. L’accademia ha aggiunto che avrebbe provveduto perfino alle spese di alloggio del ballerino per dargli la possibilità di concentrarsi esclusivamente nello studio e apprendere il più possibile. Un’opportunità incredibile per il 18enne che realizza così uno dei suoi più grandi sogni.

Daniele Doria ha vinto quasi 160mila euro

Con la vittoria del talent show, Daniele ha portato a casa un premio in denaro di 157mila euro. Il montepremi da 150mila euro in gettoni d’oro gli è stato assegnato in quanto vincitore assoluto del programma. I 7 mila euro aggiuntivi, invece, sono stati offerti dallo sponsor Marlù a tutti e cinque i protagonisti della finale di Amici del 18 maggio, finale che ha concluso l'edizione in corso.