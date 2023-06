Dana Saber accusa Dal Moro: “Quando è in crisi con Oriana scrive a me, non usarmi”, Daniele replica Dana Saber ha accusato Daniele Dal Moro di cercarla ogni volta che è in crisi con Oriana Marzoli. Pronta la replica dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha svelato anche quale è stata la reazione di Oriana Marzoli.

A cura di Daniela Seclì

Botta e risposta a distanza tra Daniele Dal Moro e Dana Saber. Lo scambio di battute tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip è avvenuto sui social. L'ex gieffina ha accusato Dal Moro di averla cercata quando era in crisi con Oriana Marzoli. A suo dire, Daniele le avrebbe scritto: "Basta Oriana! Non ti seguivo perché se no ti lascio immaginare. Ora ti seguo, spero tu stia bene". Tuttavia, il diretto interessato ha dato un'altra versione della storia. Ma andiamo con ordine.

L'accusa di Dana Saber a Daniele Dal Moro

Nella diretta tenuta sui social, Dana Saber ha invitato Daniele Dal Moro a non contattarla più nei momenti di crisi con Oriana Marzoli: "Ho fatto vedere quella chat perché volevo che ci fosse una fine a questo gioco. Volevo mandarti un messaggio indirettamente, un messaggio che tu non sei riuscito a raccogliere. […] Non è che ogni volta che ti succede un problema con la tua fidanzata, devi tornare a seguirmi e a scrivermi". E ha aggiunto:

Io non sono una bambola. Io sono una persona che ha capito perfettamente questi giochi tuoi e non vuole più essere messa in mezzo. Facendo questa mossa, sapevo perfettamente che ti avrei allontanato per sempre. Cosa che ho sempre desiderato. Non potete usarmi per fare i vostri giochi. Ho 30 anni, la scuola dove avete imparato queste minc**ate l'ho costruita io quando avevo circa 10 anni. Dovete lasciarmi in santa pace. Se volete fare gossip, usate qualcun altro. È inutile che vieni a scrivermi, a seguirmi. E non ho mostrato le cose che ti avrebbero messo in difficoltà.

La replica di Daniele Dal Moro e la reazione di Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro sostiene di avere già mostrato tutte le sue chat a Oriana Marzoli. Nel corso di una diretta su Twitch, ha commentato lo sfogo di Dana Saber:

Quando ho detto a Oriana "È arrivato il momento di Dana", lei ha fatto: ”Ah va be' Dana!”. Non si è inca**ata nemmeno. Oriana che s’inca**a anche se scrivo a Pablo, non ha fatto nemmeno una piega quando le ho detto Dana. Ma di cosa stiamo parlando? È Dana, su!

Secondo quanto riporta Biccy, Daniele Dal Moro avrebbe anche aggiunto: "Visto che sei brava a fare gli screenshot (tranquilla che ad Oriana ho già fatto vedere tutta la conversazione) fai vedere anche i messaggi che mi mandavi prima, ai quali non ho mai risposto. Dimenticavo: che ti ho sempre dato il due di picche non lo dico io, lo dice la storia!"