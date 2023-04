Cuccarini e Emanuel Lo complici ad Amici: “Giorgia e Silvio Testi gelosi? La chiave è la sincerità” Emanuel Lo e Lorella Cuccarini in una lunga intervista a Chi hanno parlato del loro rapporto nella scuola di Amici: “Tra noi c’è autenticità”. I loro partner, Giorgia e Silvio Testi, non sono affatto gelosi: “Sa che quando lavoro non ho filtri, l’importante è la comunicazione pulita”, le parole del maestro di ballo.

A cura di Gaia Martino

Lorella Cuccarini e Emanuel Lo formano una coppia "che scoppia" nella scuola di Amici di Maria de Filippi: da settimane i fan credono che tra i due ci sia un particolare feeling. "Ci divertiamo moltissimo, la reazione è spropositata. Avevamo già lavorato insieme", le parole della maestra di canto in una lunga intervista al settimanale Chi.

Le parole di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo

Alla rivista Chi, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini hanno raccontato dell'avventura che stanno vivendo insieme. "Quello che sta capitando è meraviglioso, con Lorella ho fatto tante cose, ritrovarsi è stato bellissimo. Ballare e riballare ha mi ha riportato indietro che ogni tanto mi sento un ventenne", le parole del maestro di ballo. La Cuccarini ha scherzato raccontando che molte donne la invidiano: "Gli addominali? Ci sono tutti e otto, ci sono tutti, è difficilissimo perché i due più bassi non escono mai". Parlando della bellezza della maestra di canto, lei stessa ha sottolineato:

Una donna di 60 anni può vivere una stagione bellissima della su avita. Questo è frutto di un percorso, di una ricerca, di una serenità. Io vivo il mio lavoro in maniera diversa, sappiamo che è un momento leggere ma anche il guanto di sfida, vogliamo viverlo con consapevolezza. Non abbiamo più 20 anni, dobbiamo limitare i danni.

Da ragazza, ha spiegato Lorella Cuccarini, "sono stata la miglior demolitrice di me stessa, ma oggi non faccio il confronto con quella che ero. Se lo facessi, uscirei perdente".

Le gelosie dei partner, Silvio Testi e Giorgia

"Silvio (Testi, ndr) è abituato, si diverte moltissimo. Credo che mi ami per questa mia passione, è orgoglioso di me", la confessione di Lorella Cuccarini. Anche Giorgia, la compagna di Emanuel Lo, non è affatto gelosa:

Io e lei siamo fan l'uno dell'altra, ci siamo conosciuti sul lavoro, supportati nel lavoro. Mi ha preso per mano anche nel momento in cui ho lasciato la danza da protagonista e mi sono dedicato alla costruzione del balletto, quello che amo fare. Sa che quando lavoro non ho filtri, l'importante è la comunicazione pulita. Vede in ogni tipo di linguaggio, dalla parte più sensuale, cruda a quella più bella e poetica, la chiave è metterci sempre la verità. C'è autenticità tra me e Lorella.

I complimenti a Maria de Filippi

"Non ballerei con Rudy, con la Celentano accidenti se ballerei, potremmo fare dei duetti al femminile", le parole di Lorella Cuccarini. Poi su Maria de Filippi: "Lei ha creduto in me e il fatto che io le stia restituendo un minimo di quello che lei ha coltivato, è felicità. Vederla sorridere è una gioia immensa". Emanuel Lo ha chiuso l'intervista: "Quando una persona incontra un'altra persona e condivide con lei in maniera vera, reale, autentica ogni cosa, il tempo non esiste, diventa un foglio bianco. E tu pensi: "Bene, cominciamo a scriverci sopra".