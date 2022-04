Cristiana Capotondi commenta la partecipazione di Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi Cristiana Capotondi commenta la partecipazione di Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi in maniera molto distaccata. I due sono stati protagonisti di “Notte prima degli esami”, film che ha dato loro una bella spinta di notorietà.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi c'è anche Nicolas Vaporidis, attore romano protagonista di film che sono diventati cult come "Notte prima degli esami", ma anche di altri titoli che hanno riempito le sale negli anni scorsi. Dopo l'esordio sul grande schermo, si è dilettato con la regia e in altri progetti, per poi decidere di accettare questa nuova avventura televisiva. Seppur in maniera velata, in una intervista al Corriere della Sera, è stato chiesto a Cristiana Capotondi un commento sul film che la vide protagonista insieme a Vaporidis e anche su di lui, ma l'attrice è stata piuttosto schiva nella risposta, lasciando trasparire un certo giudizio.

Il commento di Cristiana Capotondi

Era il 2006 quando Cristiana Capotondi e Nicolas Vaporidis erano insieme sul set di "Notte prima degli esami" diretto da Fausto Brizzi, dove lei interpretava Claudia, la figlia del temibile prof Giorgio Faletti e lui, invece, era lo scapestrato Luca Molinari, innamorato perso della figlia del suo peggior nemico. A distanza di qualche anno, poi, i due si ritrovarono a recitare l'uno accanto all'altra nel film "Come tu mi vuoi", dove lui da scapolo e sciupafemmine impenitente si lasciava ammorbidire dalla dolcezza e ingenuità della studiosa di turno, in questo caso proprio Capotondi. In merito alla prima esperienza cinematografica insieme l'attrice ha espresso dei commenti piuttosto entusiasti: "Un film pazzesco. Uno straordinario lavoro di gruppo. Io mi ero appena laureata". Mentre sul suo ex collega come concorrente del reality ha dichiarato: "Nicolas all’Isola dei famosi? Io mi tuffo nell’informazione di La7 e nei film sulle piattaforme". Un modo come un altro per dire che non è solita guardare un certo tipo di programmi.

Il percorso di Nicolas Vaporidis all'Isola dei Famosi

Intanto Nicolas Vaporidis continua la sua esperienza in Honduras, sicuramente tra alti e bassi, dal momento che l'attore si è già lasciato andare ad alcune polemiche, in primis quella che lo ha visto battibeccare con Vladimir Luxuria. Adesso il 40enne rischia anche di essere eliminato da Playa Acopiada, essendo arrivato al televoto, ma la sua esperienza potrebbe continuare anche lontano dal gruppo, ma sulle altre spiagge dell'Isola.