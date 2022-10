Ciro Immobile papà per la quarta volta, Jessica Melena ha partorito: “Benvenuto Andrea” Ciro Immobile e Jessica Melena danno il benvenuto in famiglia ad Andrea, il loro quarto figlio dopo Michela, Giorgia e Mattia. “La famiglia si allarga, in una giornata piena di emozioni il regalo più bello me lo hai fatto tu Jessica, vera campionessa” le parole del bomber della Lazio.

A cura di Gaia Martino

Ciro Immobile e Jessica Melena sono diventati genitori per la quarta volta. Il bomber della Lazio e la moglie annunciarono lo scorso maggio che presto la famiglia si sarebbe allargata con un tenerissimo video: la coppia decise di immortalare il momento in cui annunciavano ai tre figli che presto sarebbe arrivato un nuovo fratellino. A Michela, Giorgia e Mattia si è aggiunto il piccolo Andrea, nato poche ore fa.

L'annuncio della nascita

Con un post su Instagram Ciro Immobile ha annunciato la nascita del piccolo Andrea, il suo quarto figlio. "La famiglia si allarga, in una giornata piena di emozioni il regalo più bello me lo hai fatto tu Jessica Melena vera campionessa!!! Benvenuto Andrea. Ti amiamo" ha scritto l'attaccante della Lazio come descrizione di una foto scattata in sala parto nella quale si intravede una piccola manina. Anche mamma Jessica Melena ha aggiornato il suo profilo social aggiungendo una story che ritrae il marito con il nuovo arrivato tra le braccia e scrivendo semplicemente "Vita".

La storia d'amore nata nel 2012

Ciro Immobile e Jessica Melena sono una delle coppie più solide e amate nel mondo del calcio italiano. Si sono conosciuti quando lui giocava nel Pescara, nel 2012: un anno dopo nacque la loro primogenita Michela, due anni dopo, nel 2014, si giurarono amore eterno al Santuario San Camillo de Lellis a Bucchianico. Nel 2015 arrivò Giorgia, nel 2019 Mattia. Oggi hanno dato il benvenuto al quarto figlio, Andrea. "Qualunque sarà la strada che vorrai percorrere non aver mai paura, io sarò lì ,sarò quello che ti terrà la mano per non farti sentire mai sola. Ti amo più della mia vita" scrisse lui per la moglie lo scorso luglio in occasione del compleanno. Ciro Immobile è molto innamorato della sua Jessica, "Averti accanto è la mia fortuna più grande".