Christian De Sica accompagna la figlia Maria Rosa all’altare, il matrimonio con Francesco Valentini Christian De Sica ha postato il video del momento in cui accompagna la figlia Maria Rosa all’altare. Ad attenderla il compagno Francesco e la piccola Bianca, nata a febbraio. Alla cerimonia hanno partecipato lo zio Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Fausto Brizzi e altri volti vip.

A cura di Giulia Turco

Maria Rosa De Sica si è sposata. Neo mamma della piccola Bianca, la figlia nata dall’amore di Christian De Sica e Silvia Verdone è convolata a nozze con il compagno Francesco Valentini, architetto, con una cerimonia intima e discreta presso il Santuario della Madonna in Saletta, nel piccolo centro molisano di Castel Del Giudice.

Gli inviatati vip e l’emozione di Christian De Sica

Come racconta Il Messaggero, la cerimonia si è svolta al mattino e in seguito gli inviatati hanno raggiunto Castel di Sangro per un pranzo nunziale basato sulla tradizione abruzzese e preparato dallo Chef stellato Niko Romito. Diversi gli invitati noti, dallo zio Carlo Verdone, naturalmente, a Sabrina Ferilli, Fausto Brizzi, Silvia Salis, Barbara Fumagalli e il difensore del Bologna Lorenzo De Silvestri.

Per l’occasione, durante la cena Christian De Sica ha omaggiato tutti i presenti con una performance al pianobar sulle note di ‘Fly me to the Moon’, brano reso noto da Frank Sinatra, per poi lasciare spazio ai fuochi d’artificio. È stata una cerimonia discreta, anche se non è mancata qualche testimonianza social da parte dell’attore, che su Instagram ha condiviso uno scatto della figlia Maria Rosa durante i preparativi e un tenero video del momento in cui la accompagna all’altare. Ad attenderla il compagno Francesco insieme alla piccola Bianca.

Maria Rosa è mamma della piccola Bianca

Lo scorso febbraio Christian De Sica è diventato nonno per la prima volta della piccola Bianca, nata dall’amore tra la figlia Maria Rosa e il compagno Francesco Valentini. “Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore”, raccontava l’attore qualche tempo prima al settimanale gente. “Sono felice per mia figlia Maria Rosa e per ala nostra famiglia. Mi ha un po’ effetto l’idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così”, aveva scherzato. “Sento che la vita va avanti, ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca”.