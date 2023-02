Christian De Sica nonno della piccola Bianca festeggia con lo zio Carlo Verdone De Sica, diventato nonno da pochi giorni a 72 anni, festeggia l’arrivo a casa di Bianca, la sua nipotina appena nata dalla figlia Maria Rosa e il marito Francesco. Sui social posta un tenero scatto di famiglia, quella di cui fa parte anche Carlo Verdone, che prozio della piccola.

A cura di Giulia Turco

Christian De Sica torna sui social con la sua nipotina Bianca. È la prima foto insieme alla sua grande famiglia: ci sono la figlia Maria Rosa, l’amico Totò Gallo e lo zio Carlo Verdone, prozio della piccola. “Con Carlo, Totò e Mari per festeggiare Bianca”, scrive De Sica a corredo dello scatto, probabilmente uno dei primi da quando sono rientrati a casa dell’ospedale.

Carlo Verdone è il prozio della piccola Bianca

Com’è noto Christian De Sica e Carlo Verdone fanno parte della stessa grande famiglia. Maria Rosa, 35 anni, è infatti la secondogenita nata dall’amore tra Chistian De Sica e Silvia Verdone, sorella dell’attore romano, che è quindi il prozio della neonata Bianca. Il nome della piccola è stato scelto da Maria Rosa con largo anticipo: “È uno dei nomi che mia mamma mi avrebbe voluto dare, mi è sempre piaciuto e per questo l’ho scelto per mia figlia”, aveva fatto sapere qualche tempo prima durante la gravidanza. “Una gravidanza meravigliosa, sono ancora più sensibile e vivo amplificata ogni emozione”.

Christian De Sica e l’emozione di diventare nonno

Il post della nascita, pochi giorni prima, ha fatto il pieno di commenti da parte di personaggi del mondo dello spettacolo che si sono congratulati con il neo nonno da Simona Ventura a Jerry Calà, Mara Venier, Sandra Milo e Ornella Muti, sono per citarne alcuni. L’attore, 72 anni lo scorso dicembre, si era detto entusiasta all’idea di diventare nonno per la prima volta: “Non vedo l’ora di conoscerla”, aveva detto in un’intervista al settimanale Gente.