Chiara Ferragni e Giulia De Lellis insieme, la foto che segna la pace: cosa era successo tra le due influencer

Giulia De Lellis e Chiara Ferragni di nuovo insieme. Le due influencer si sono mostrate sui social in uno scatto di gruppo, che ha riportato la pace dopo le tensioni del passato e un rapporto interrotto per via di una battuta di troppo.

Giulia De Lellis e Chiara Ferragni di nuovo insieme. Le due influencer si sono mostrate una accanto all'altra in uno scatto di gruppo pubblicato sui social, in cui erano presenti anche Valentina Ferragni ed Helena Prestes. Tra le due in passato diverse tensioni e un rapporto interrotto: De Lellis aveva raccontato che la ‘collega' aveva smesso di seguirla su Instagram e si era offesa per via di una battuta. Ora le due hanno fatto pace e tra loro sarebbe tornato il sereno.

La "reunion" tra Chiara Ferragni e Giulia De Lellis

Negli scorsi giorni Chiara Ferragni e Giulia De Lellis si sono incontrate a Gstaad, in Svizzera, in occasione della presentazione della nuova collezione di un brand di cui entrambe sono testimonial. Con loro anche Valentina Ferragni, sorella minore dell'influencer, ed Helena Prestes, a sua volta influencer e in passato vincitrice del Grande Fratello Vip. L'occasione, quindi, è stata di tipo lavorativo ma ha portato le due ‘colleghe' a passare del tempo insieme e a mettere da parte le tensioni del passato. Ferragni e De Lellis hanno pubblicato sui social uno scatto con il resto del gruppo, che lascia intendere la pace e la voglia di scrivere una nuova pagina del loro rapporto, dimenticando quanto accaduto prima.

Cosa era successo tra Giulia De Lellis e Chiara Ferragni: la spiegazione a Fanpage

Nel 2024, intervistata da Fanpage.it, Giulia De Lellis aveva risposto anche a una domanda su Chiara Ferragni, che da tempo non seguiva più su Instagram e con la quale non aveva alcun tipo di contatto. "Credo che lei ci sia rimasta male perché una volta ho pubblicato tra le stories una battuta di Selvaggia Lucarelli che mi fece molto ridere. Era lo screen di un articolo che diceva "Parliamo del marito di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato"", aveva raccontato l'influencer spiegando il motivo della loro distanza. Per fare poi chiarezza, l'influencer aveva anche provato a scriverle ma senza ottenere il risultato sperato: "Io dopo le scrissi un messaggio in cui le dicevo "spero che tu non te la sia presa". E invece lei se l'era presa e aveva smesso di seguirmi. Io non ho nulla contro di lei. Poi ha iniziato a mettere un po' di like sciocchi sul mio conto e a quel punto smisi anche io di seguirla".