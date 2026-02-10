spettacolo
Chiara Ferragni davanti alla scritta “Meloni dux fascista”: la foto pubblicata e poi rimossa

Chiara Ferragni tra le foto del suo ultimo post carosello su Instagram ne aveva inserita una nella quale si mostrava sorridente davanti alla scritta “Meloni dux fascista”. L’immagine in questione è stata presto rimossa.
A cura di Gaia Martino
Chiara Ferragni riaccende un dibattito sui social per una foto pubblicata sul suo profilo Instagram e poi rimossa. L'immagine in questione la ritrae a Roma, sorridente e con il pollice all'insù, davanti a una scritta su un muro che recita "Meloni dux fascista". Un commento esplicito e ben leggibile alle sue spalle che non è passato inosservato e che l'imprenditrice digitale ha ben presto censurato, aggiungendo però agli utenti social nuove interpretazioni sulla foto in sé e sulla scelta di pubblicarla. Si è trattata di una semplice svista e non di un intenzionale messaggio politico, o di un ripensamento?

Per Chiara Ferragni sarebbero passati i tempi bui dopo aver messo un punto all'accusa di truffa aggravata – da cui è stata prosciolta – legata ai due casi del pandoro Balocco e delle uova di Pasqua Dolci preziosi. È tornata al suo lavoro di sempre, legato alla moda, essendo stata scelta come protagonista della nuova campagna pubblicitaria globale di Guess, e una volta ritrovato il sereno, è plausibile che abbia deciso di spegnere subito eventuali nuove polemiche.

Il rapporto tra Chiara Ferragni e Giorgia Meloni

Qualcuno, tra gli utenti social, ha visto nella foto di Chiara Ferragni un segnale di dissenso verso il governo guidato dalla Meloni, e non si tratterebbe proprio di una novità. Nell'agosto del 2022 l'imprenditrice digitale si scagliò contro il partito Fratelli d'Italia per il diritto all'aborto nelle Marche. L'anno successivo, dal palco a Atreju, la premier lanciò una stoccata contro gli influencer. Seppur senza nominarla, parlò della Ferragni facendo riferimento al caso del Pandoro gate, all'epoca appena scoppiato: "Il vero modello da seguire non sono gli influencer milionari che fanno soldi a palate indossando vestiti o borse, o promuovendo panettoni con cui si fa credere che si farà beneficenza ma il cui prezzo serve solo a pagare cachet milionari".

