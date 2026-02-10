Chiara Ferragni davanti alla scritta “Meloni dux fascista”: la foto pubblicata e poi rimossa

Foto di Chiara Ferragni pubblicata su Instagram e poi rimossa

Chiara Ferragni riaccende un dibattito sui social per una foto pubblicata sul suo profilo Instagram e poi rimossa. L'immagine in questione la ritrae a Roma, sorridente e con il pollice all'insù, davanti a una scritta su un muro che recita "Meloni dux fascista". Un commento esplicito e ben leggibile alle sue spalle che non è passato inosservato e che l'imprenditrice digitale ha ben presto censurato, aggiungendo però agli utenti social nuove interpretazioni sulla foto in sé e sulla scelta di pubblicarla. Si è trattata di una semplice svista e non di un intenzionale messaggio politico, o di un ripensamento?

Per Chiara Ferragni sarebbero passati i tempi bui dopo aver messo un punto all'accusa di truffa aggravata – da cui è stata prosciolta – legata ai due casi del pandoro Balocco e delle uova di Pasqua Dolci preziosi. È tornata al suo lavoro di sempre, legato alla moda, essendo stata scelta come protagonista della nuova campagna pubblicitaria globale di Guess, e una volta ritrovato il sereno, è plausibile che abbia deciso di spegnere subito eventuali nuove polemiche.

@fanpage.it Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa, ha affrontato anche la questione l’argomento più chiacchierato degli ultimi giorni: Chiara Ferragni e la collaborazione con la Balocco. 🗣️”Non ho nulla da dire, salvo che mi ha colpito molto la reazione scomposta della sinistra” chiaraferragni giorgiameloni balocco pandoro ferragnez ♬ suono originale – Fanpage.it – Fanpage.it

Il rapporto tra Chiara Ferragni e Giorgia Meloni

Qualcuno, tra gli utenti social, ha visto nella foto di Chiara Ferragni un segnale di dissenso verso il governo guidato dalla Meloni, e non si tratterebbe proprio di una novità. Nell'agosto del 2022 l'imprenditrice digitale si scagliò contro il partito Fratelli d'Italia per il diritto all'aborto nelle Marche. L'anno successivo, dal palco a Atreju, la premier lanciò una stoccata contro gli influencer. Seppur senza nominarla, parlò della Ferragni facendo riferimento al caso del Pandoro gate, all'epoca appena scoppiato: "Il vero modello da seguire non sono gli influencer milionari che fanno soldi a palate indossando vestiti o borse, o promuovendo panettoni con cui si fa credere che si farà beneficenza ma il cui prezzo serve solo a pagare cachet milionari".