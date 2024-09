video suggerito

Chi è Theodora Bugel, la moglie di Roberto Ciufoli madre di suo figlio Romeo Theodora Bugel è la moglie di Roberto Ciufoli: i due si sono sposati nel 2011 dopo 7 anni di convivenza e hanno un figlio, Romeo, nato nel 2016. Ha origini francesi e lavora come arredatrice e imprenditrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Theodora Bugel è la moglie di Roberto Ciufoli. La donna e l'attore e regista teatrale sono sposati da marzo del 2011, dopo sette anni di convivenza. I due hanno anche un figlio, Romeo, nato nel 2016. Bugel ha origini francesi, ma si è trasferita a Roma proprio per la relazione con Ciufoli. Lavora come arredatrice e imprenditrice e ha sempre voluto mantenersi lontana dal mondo dello spettacolo, tranne che per alcune apparizioni televisive insieme al marito.

Chi è Theodora Bugel, moglie di Roberto Ciufoli

Di Theodora non si hanno molte informazioni private visto che la donna ha sempre voluto tenere separata la sua carriera lavorativa da quella del marito. Le uniche informazioni riguardano la sua professione da arredatrice e imprenditrice e la storia con il comico, che va avanti dal 2004. Per avere il figlio Romeo, la coppia avrebbe scelto la fecondazione assistita. Questo è quanto dichiarato a riguardo dall'attore in un’intervista a Diva e Donna:

Abbiamo cercato per anni questo bambino, ma non arrivava. Così abbiamo optato per la fecondazione assistita. Non è stato facile, c’è chi è disposto a truffarti. Abbiamo provato prima in Francia, poi siamo tornati in Italia. Il percorso è molto delicato e complesso. Poi siamo andati in Spagna dove abbiamo trovato un approccio più sereno e rilassato alla fecondazione assistita e così Theodora è rimasta incinta.

La storia d’amore e la nascita del figlio Romeo

La conoscenza tra Rufoli e sua moglie è avvenuta grazie ad alcuni amici comuni. Come anticipato, nel 2016 è arrivato il loro primogenito Romeo. L’attore ha anche un altro figlio, Jacopo, nato da una relazione precedente. Qualche tempo fa, Bugel aveva ironizzato sul suo rapporto con Ciufoli a Domenica Live. “Sono di origine francese – aveva confidato a Barbara D’Urso – lo sopporto perché non capisco tutto quello che dice”.

A Storie Italiane, i due hanno raccontato l'inizio della loro storia d'amore, che risale a circa vent'anni fa: “Stiamo insieme da 20 anni, un grande amore nato come? Lui era il mio vicino di casa, sempre a Roma, lui veniva a bussare spesso, ogni scusa era buona”, ha detto la donna. Quindi Roberto Ciufoli ha proseguito: “Noi vivevamo alla periferia di Roma, un casale con tanti appartamenti, sapevo di avere la vicina di casa carina ma non la incontravo mai, finalmente un giorno l’ho incontrata e da quel momento è stato un colpo di fulmine”.