Chi è Silvia Fortini: avvocata e moglie di Roberto Mancini, curò il divorzio da Federica Morelli Silvia Fortini è la moglie di Roberto Mancini, la prima a rendersi conto del malessere dell’ex ct azzurro. Avvocatessa, segue la carriera del marito e fu lei a occuparsi dal divorzio dalla prima moglie Federica Morelli. I due si sarebbero conosciuti proprio in quell’occasione.

A cura di Stefania Rocco

Si chiama Silvia Fortini ed è la moglie di Roberto Mancini, la prima a rendersi conto del malessere che ha spinto l’ex ct della nazionale di calcio italiana a rassegnare le dimissioni. Silvia è la seconda moglie di Mancini, sposata nel 2018, a tre anni dalla separazione da Federica Morelli, prima moglie dell’allenatore dal 1990 al 2015. Avvocatessa, segue da vicino la carriera del marito. È con lei che Mancini si confida prima di prendere la decisione che ha scosso il mondo del calcio italiano, comunicata pubblicamente con un post su Instagram:

Le dimissioni da CT della Nazionale sono state una mia scelta personale. Ringrazio il Presidente Gabriele Gravina per la fiducia, insieme a tutti i membri della FIGC. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni. Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell'Europeo 2020. È stato un onore.

Chi è la moglie di Roberto Mancini

Originaria di Roma, Fortini ha 44 anni, 14 meno di Mancini. È diventata popolare nel 2018, anno in cui ha sposato Roberto Mancini. Si conoscevano da tempo: era stata proprio Fortini a occuparsi delle pratiche della separazione tra l’ex allenatore della nazionale di calcio italiana e la prima moglie. Avvocatessa in ambito civile, è a capo di un prestigioso studio legale di Roma. Tra i suoi clienti, esponenti del mondo dello spettacolo, società commerciali e di servizi, banche e diverse istituzioni finanziarie. Riservatissima, non utilizza i social network e rifugge le occasioni mondane, tanto che le sue foto disponibili in rete sono pochissime.

Il viaggio a Saint Tropez, quando la relazione con Mancini è diventata di dominio pubblico

La relazione tra Mancini e Silvia Fortini divenne di dominio pubblico nel 2016 quando la coppia, per la prima volta in assoluto, fu sorpresa durante un weekend di coppia a Saint Tropez. Nel 2017, invece, i due furono fotografati nuovamente insieme, questa volta alle Antille. Poi le nozze, celebrate un anno dopo.