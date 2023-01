Chi è Richard Flood, marito irlandese di Gabriella Pession e padre del figlio Giulio Richard Flood è il marito di Gabriella Pession. Ha 40 anni ed è un attore di origini irlandese, che ha recitato anche in Grey’s Anatomy. I due sono sposati dal 2017 e hanno un figlio, Giulio, che ha 8 anni.

Il marito di Gabriella Pession è l’attore irlandese Richard Flood, nato a Dublino nel 1982. 40enne, affascinante, collega, amico e poi diventato il grande amore della sua vita, Flood ha completamente cambiato l'esistenza della nota attrice. La loro storia d’amore è nata sul set della serie televisiva Crossing Lines nel 2012 e da allora non si sono più lasciati. Dopo nemmeno due anni insieme, hanno messo al mondo il loro primo figlio Giulio, nato nel 2014. Nel settembre 2017, Richard Flood e Gabriella Pession si sono uniti in matrimonio a Portofino, con una cerimonia molto intima.

Chi è Richard Flood, marito di Gabriella Pession e attore

Richard Flood, 40 anni, è un attore di origini irlandesi. Nel 2012 ha recitato nella serie Blood and Steel come Samuel Johanson; nel 2013, nella nuova serie Crossing Lines, interpretando il detective Tommy McConnel; nel 2015 si è unito al cast della nuova serie Red Rock, dove ha interpretato il sovrintendente della polizia James McKay; infine nel 2017 è stato annunciato come nome scelto per il Ford della serie Showtime Shameless, alla quale sta attualmente lavorando.

La storia d'amore tra Richard Flood e Gabriella Pession dopo l'ex Sergio Assisi

Gabriella Pession ha definito il marito Richard Flood come colui che, nella sua totale diversità, le ha stravolto la vita in positivo, donandole un equilibrio che prima le mancava:

Siamo diversissimi, io sono passionale vulcanica, emotiva, zero pragmatica. Lui è riflessivo, sensibile, taciturno, logico. Ma vogliamo fare lo stesso cammino di vita. Venivo da esperienze difficili, ma mi sono fatta anche 12 anni di analisi. Ho letto tutto sui narcisi. Mio marito non lo è! È timido, non vuole apparire. Fa questo lavoro con approccio artigianale, di studio.

Gabriella Pession e Richard sono i genitori di Giulio

Due anni dopo essersi conosciuti, i due attori hanno deciso di costruire la loro famiglia. Gabriella Pession infatti ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio, un maschio di nome Giulio, che oggi ha 8 anni. La coppia condivide spesso diversi scatti di famiglia sui social. L'ultimo in occasione del compleanno dell'attrice.