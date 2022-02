Chi è Piero Sugar, marito di Caterina Caselli e padre di suo figlio Filippo Caterina Caselli è sposata dal 1970 con Piero Sugar, per anni presidente dell’omonima casa discografica Sugar Music, fondata dal padre. Insieme hanno avuto un figlio, Filippo, che oggi è a capo dell’azienda di famiglia.

A cura di Elisabetta Murina

Piero Sugar e Caterina Caselli al matrimonio

Con il suo caschetto biondo e il brano Nessuno mi più giudicare presentato al Festival di Sanremo nel 1966, Caterina Caselli si è fatta conoscere dal grande pubblico. Sono passati più di 50 anni da quella prima volta e sono tanti i successi collezionati, sia in ambito musicale che televisivo e anche cinematografico. Per omaggiarla, questa sera andrà in onda su Rai3 il film Caterina Caselli- Una vita, cento vite, che ripercorre le tappe delle sua carriera e anche la vita privata. Lontana delle scene ha un unico grande amore, quello per il marito Piero Sugar, per anni presidente della Sugar Music, fondata dal padre. Insieme hanno avuto un figlio, Filippo, che oggi ha 51 anni e lavora nell'azienda di famiglia. È infatti il presidente della casa discografica fondata dal nonno.

Chi è Piero Sugar, marito di Caterina Caselli, per anni presidente della Sugar Music

Piero Sugar, classe 1937, è figlio di Ladislao Sugar, fondatore dell'omonima casa discografica, ed è editore e produttore musicale. Entrò giovanissimo nell'azienda del padre, avvicinandosi piano piano al mondo della musica. Nel corso degli anni venne poi coinvolto sempre di più nell'attività di famiglia, fino a diventare presidente della Sugar Music dopo la morte del padre, avvenuta nel 1960. Ad affiancarlo nella gestione la moglie Caterina Caselli, che proprio grazie a questa etichetta discografica ha lanciato anche alcuni dei suoi brani più celebri.

Piero Sugar è stato l'unico amore di Caterina Caselli

Piero Sugar e Caterina Caselli si sono conosciuti appena ventenni e da allora non si sono più lasciati. Il loro legame si è consolidato nel corso degli anni anche sul piano professionale grazie alla collaborazione presso la casa discografica Sugar Music. In un'intervista a Vanity Fair, Caterina Caselli raccontava così il primo incontro con il marito, che ha cambiato la sua vita:

Spesso e volentieri dopo i concerti e le serate mi ritrovavo sola in albergo e mi dicevo: cosa pagherei per essere con i miei amici, poter mangiare una pizza come tutti gli altri. Poi è accaduta una cosa molto importante, che mi ha cambiato la vita: mi sono innamorata di Piero: mio marito.

I due sono convolati a nozze nel 1970, quando lei aveva appena 24 anni e solo un anno dopo è nato il loro primogenito Filippo.

Filippo Sugar è il figlio di Caterina Caselli e del marito Piero

Dall'unione tra Caterina Caselli e Piero Sugar è nato, nel 1971, Filippo. Primo e unico figlio della coppia, ha seguito le orme della famiglia e ha intrapreso una carriera nel mondo dell'editoria musicale. Ha 51 anni ed è subentrato come presidente della Sugar Music dai primi anni duemila. Dal 2015 al 2018 ha anche ricoperto il ruolo di presidente della SIAE ed è talent scout nell'ambito musicale.