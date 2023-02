Chi è Michela Forte, fidanzata di Dimartino e madre di sua figlia Ninalou Antonio Dimartino, componente del duo musicale Colapesce e Dimartino, è fidanzato con Michela Forte, fotografa di professione ma piuttosto riservata sua sfera privata. Nel 2017 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Ninalou.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonio Dimartino, componente dell'ormai celebre duo musicale Colapesce e Dimartino, è piuttosto riservato sua vita sentimentale. Si sa con certezza che è padre della piccola Ninalou, la sua prima figlia, nata nel 2017 dall'amore con la fidanzata Michela Forte. Su di lei invece non si hanno molte informazioni: è una fotografa professionista e da diverso tempo è al fianco dell'artista in gara al Festival di Sanremo 2023.

Chi è Michela Forte, fidanzata di Antonio Dimartino

Michela Forte è la fidanzata di Antonio Dimartino. Stando al suo profilo Instagram, si può sapere con certezza che di professione è una fotografa. Sui social infatti condivide diversi scatti professionali, realizzati ritraendo soggetti diversi, da persone a oggetti, principalmente in bianco e nero. La ragazza non mostra molto della sua sfera strettamente privata e della sua storia con il cantante, tanto che non è dato sapere esattamente da quanto tempo siano una coppia. É stata proprio Michela Forte a realizzare la foto di copertina dell'ultimo album di Dimartino, Afrodite, in uscita il 25 gennaio.

Antonio Dimartino e Michela Forte sono i genitori di Ninalou

Antonio Dimartino è diventato padre per la prima volta nel 2017, anno in cui è nata la figlia Ninalou, che oggi ha 5 anni. Un nome decisamente particolare quello scelto per la piccola, che l'arista ha voluto spiegare in un'intervista rilasciata a La Repubblica nel 2019, due anni dopo la sua nascita: “Nina viene da mia madre, Lou da Lou Reed, perché la mia compagna è una superfan dell’ex Velvet Underground”. Controllando sui rispettivi profili social, per il momento non è stata diffusa alcuna foto della figlia di Dimartino e Michela Forte, segnale della volontà dei genitori di mantenere privata anche la vita della loro piccola.