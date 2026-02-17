Chi è James Mbaye, il nuovo fidanzato di Federica Brignone è un modello

James Mbaye, modello di professione, originario del Senegal e cresciuto in Romagna, è il nuovo fidanzato di Federica Brignone. Per il momento i diretti interessati non hanno commentato i gossip, ma sui social diversi indizi confermerebbero il legame tra la sciatrice olimpica e il ragazzo.

James Mbaye sarebbe il nuovo fidanzato di Federica Brignone. Modello di professione, originario del Senegal e cresciuto in Romagna, ha fatto il tifo per la sciatrice durante le sue ultime competizioni alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, dove ha vinto due medaglie d'oro. Nonostante i diretti interessati non ne abbiano mai parlato pubblicamente, ci sono diversi indizi social che confermerebbero il rapporto.

Chi è James Mbaye, la carriera da ex cestista e il lavoro da modello

James Mbaye è nato l'11 agosto, ha origini senegalesi ed è cresciuto in Romagna, tra le città di Bellaria e Rimini. Non è nota con certezza la sua età. Come riporta Il Resto del Carlino, negli anni dell'adolescenza si è dedicato al basket, giocando tra le serie D e C e indossando maglie di squadre locali come il Pino e il Cus Firenze. Il suo percorso nel mondo dello sport si sarebbe poi interrotto a causa di un infortunio. Dal 2021 lavora come modello per un'agenzia di Milano, ma anche in Germania e in Turchia. Il suo profilo Instagram, seguito da più di 10mila followers, è al momento privato forse per tenersi lontano dai gossip. Pubblico invece il profilo Facebook, dove condivide scatti della sua vita lavorativa e della quotidianità.

Gli indizi sulla storia d’amore con Federica Brignone

Per il momento Federica Brignone non ha ancora commentato i gossip che la riguardano e non si è esposta pubblicamente sulla sua situazione sentimentale. Sui social ci sono però diversi indizi, notati dai fan più attenti, che confermerebbero il legame con James Mbaye. In occasione dell'ultima gara della sciatrice all'Olympia delle Tofane, ad esempio, il modello ha condiviso alcune stories sul suo profilo Instagram che lo localizzavano proprio a Cortina d'Ampezzo: prima una ripresa della città e poi il momento dei festeggiamenti di Brignone. Su Facebook aveva anche ricondiviso un video della migliore amica della sportiva, girato sulla pista. Non è passato inosservato neanche il cappellino indossato, che aveva disegnato una tigre, lo stesso animale simbolo di Brignone e rappresentato anche sul suo casco da sci.