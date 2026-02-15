L’incredibile emozione di Federica Brignone, incredula: “All’arrivo sentivo solamente delle urla”

Federica Brignone ha ammesso di aver sorpreso anche se stessa dopo l’oro anche nel gigante: “Sinceramente non capisco ancora nulla, all’arrivo sentivo solo delle urla… Non ho provato alcuna tensione, ho affrontato la gara come fosse una normale prova”. I complimenti di Sofia Goggia che poi consola Della Mea, quarta e in lacrime: “Una beffa atroce, ma deve viverla come una conferma”

La discesa perfetta in un gigante perfetto che ha consacrato Federica Brignone per sempre nell'Olimpo dello sci mondiale. Con la vittoria del secondo oro, dopo quello in SuperG, la campionessa azzurra ha eguagliato quanto ha fatto un altro fenomeno italiano, Alberto Tomba, da oggi non più unico ad essersi cinto al collo in una stessa edizione, due medaglie del metallo più prezioso. Un trionfo totale che ha travolto la stessa Brignone che, nelle interviste a caldo ha ammesso per una volta di non essersi resa conto di quanto conquistato: "Me la sono goduta come una normale sciata, non ho capito nulla di quanto è accaduto, al traguardo sentivo solamente delle urla…".

Perfetta e vincente, Federica Brignone si è presa il gigante nel modo migliore, dominando anche una seconda chance che l'ha consacrata laddove solo in pochissimo sanno stare: arrivata a Milano Cortina in pieno ritardo di preparazione, in condizioni fisiche precarie e con un punto di domanda sulla tenuta mentale, ha stravolto gerarchie e valori sugli sci, sorprendendo tutto e tutti per una doppia impresa storica. Oro nel SuperG, con una prestazione sublime, Oro nel gigante con un bis stratosferico, nel ripetersi ai massimi livelli in pochissimi giorni di distanza.

Successo che ha stravolto la stessa Brignone a fine gara: "Non ho capito più nulla, ho solo sentito urla al traguardo ma non mi rendevo conto" le prime parole a caldo. "In realtà ero tranquilla, come una semplice gara di sci senza pressione alcuna. Ho pensato solo al mio sci ed è stata la cosa più bella perché me la sono goduta del tutto dall'inizio alla fine. Sono felicissima ma non riesco ancora a connettere, non mi sono ancora resa conto di quello che è successo".

Sofia Goggia consola Lara Della Mea in lacrime: "Deve viverla come una conferma di quanto sta facendo bene"

Soddisfazione incredibile, che cozza con le lacrime e la delusione di Lara Della Mea che ha invece chiuso la propria prova con una beffa atroce, il quarto posto che l'ha posta ai piedi del podio, malgrado abbia ottenuto il terzo tempo. Perché? Perché incredibilmente, due atlete prima di lei hanno chiuso nello stesso identico tempo prendendosi i posti dietro a Federica Brignone. Delusione che ha provato a lenire un'altra grandissima dello sci azzurro, Sofia Goggia: "Mi spiace per Mi dispiace moltissimo per Lara perché è una beffa enorme, con due argenti a parimerito e lei che ha il terzo tempo totale è fuori dal podio e dispiace tantissimo. Ma dev'essere una conferma di quanto bene sta facendo in questo periodo".

Goccia fa il bilancio olimpico: "Si poteva fare meglio? Sì, ma sono soddisfatta e orgogliosa di me stessa"

Poi, per Goggia arriva anche il tempo dei bilanci, con tre medaglie conquistate in tre olimpiadi differenti, non prima di aver applaudito la rivale di sempre: "Complimenti vivissimi a Federica, ha fatto una bellissima gara. Ma io sono orgogliosa di aver disputato un grande gigante in cui sono arrivata a soli 28 centesimi dall'argento. Sono felice e soddisfatta" ha poi spiegato Goggia facendo un bilancio complessivo. "Ho dato tutto oggi e non posso non essere soddisfatta perché è stata una grandissima prova da parte mia. Il mio giudizio complessivo? Si poteva dare e fare di più? Sì. Ma io sono sono semplicemente soddisfatta di me stessa: ho vinto un "solo" bronzo ma sono felicissima, ho ritrovato la mia sciata e nonostante tutto ho vissuto grandissime emozioni".