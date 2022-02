Chi è Brahim Diaz, fidanzato di Ana Mena e calciatore del Milan Per la prima volta, Ana Mena sarà in gara al Festival di Sanremo 2022 con un suo brano. Lontana dalla musica è fidanzata con Brahim Diaz, ora calciatore del Milan e prima del Real Madrid.

Dopo l'apparizione in coppia con Riki nel 2021, Ana Mena è pronta a tornare sul palco di Sanremo. Quest'anno sarà in gara tra i big con il brano Duecentomila Ore. Spagnola, 24 anni, è diventata famosa in Italia anche grazie alle sue collaborazioni con Rocco Hunt e Fred De Palma. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 ha già fatto discutere. Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, l'ha attaccata per via della sua nazionalità: "Ma non era il festival della canzone italiana?". Lei non ha mai replicato e non sembra intenzionata a farsi buttare giù dalle critiche. A supportarla c'è il fidanzato Brahim Diaz, calciatore del Milan ed ex del Real Madrid, a cui pare essere legata da questa estate.

Chi è Brahim Diaz, la carriera da calciatore del fidanzato di Ana Mena

Classe 1999, Brahim Diaz è un calciatore spagnolo con origini marocchine da parte di padre. La sua carriera calcistica inizia con le giovanili del Malaga per poi approdare in prima squadra al Manchester City, all'età di 16 anni. Qui si fa notare sempre di più e il suo sogno si trasforma presto in realtà. Lascia presto il Manchester City per il Real Madrid, dove firma un contratto nel 2019 collezionando in un anno e mezzo 21 presenze e 2 reti. Attualmente si trova in Italia e indossa la maglia numero 10 del Milan, dove è arrivato in prestito per la stagione 2021/2022. Lo scorso giugno ha esordito anche nella nazionale spagnola.

La storia d'amore tra Ana Mena e Brahim Diaz

Anche se con le sue hit estive è stata una delle protagoniste della scorsa estate, Ana Mena cerca di tenersi alla larga dal gossip il più possibile. Nemmeno sul suo profilo Instagram (IG @anamenaofficial), dove conta quasi 100mila follower, condivide foto con il fidanzato. E neanche su quello di Brahim Diaz (IG @brahim) ci sono scatti che li ritraggono insieme. Per mesi la cantante spagnola ha tentato di tenere al sicuro la sua storia d'amore, ma a incastrarla sono stati alcuni siti di gossip spagnoli, che questa estate l'hanno paparazzata insieme a Brahim Diaz durante una vacanza al mare. Prima di questa relazione, la cantante ha avuto un flirt con il ballerino Ivan Villa.