Chi è Andrea Bonomo, compagno di Giusy Ferreri e padre di Beatrice Giusy Ferreri è fidanzata da oltre 10 anni con Andrea Bonomo, conosciuto nel 2008, pochi giorni prima del provino a X Factor. Non sono sposati e dalla loro storia è nata la figlia Beatrice.

A cura di Gaia Martino

Giusy Ferreri è una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022 tra i Big: presenterà il brano Miele. Ha raggiunto la notorietà nel 2008 partecipando ad X Factor e detiene diversi record, come quello di essere la prima artista lanciata da un talent show ad avere venduto più copie nel mondo. La carriera prosegue a gonfie vele ed altrettanto felice è la sua vita privata: è fidanzata con Andrea Bonomo da oltre 10 anni e nel 2017 è diventata mamma per la prima volta di Beatrice. La coppia non è sposata.

Chi è Andrea Bonomo, geometra e fidanzato di Giusy Ferreri

Andrea Bonomo

Il fidanzato di Giusy Ferreri da oltre 10 anni è Andrea Bonomo. Il quarantunenne è un geometra originario di Abbiategrasso, in Lombardia. Si sono conosciuti nel 2008, due settimane prima che l'artista si presentasse a X Factor: da allora non si sono mai più separati e nel settembre 2017 sono diventati i genitori di Beatrice. L'uomo è presente sui social ma i suoi profili risultano privati. Su Facebook ha aggiunto un'immagine di copertina in cui c'è la compagna e la loro piccola sul palco.

Beatrice Bonomo è la figlia di Giusy Ferreri e Andrea Bonomo

Giusy Ferreri e la figlia Beatrice

La piccola Beatrice Bonomo è nata il 10 settembre 2017. L'annuncio della nascita lo ha dato mamma Giusy Ferreri attraverso un post su Facebook.

Tra le bellissime notizie di questa settimana vi aggiorno che Beatrice è nata il 10/9/2017 con parto naturale all'Ospedale Civile Fornaroli di Magenta (MI). Ringraziamo di cuore il reparto ostetricia e ginecologia. Stiamo benissimo e siamo appena rientrate a casa con papà Andrea. Tanti Baci e a prestissimo.

La scelta dei genitori di chiamarla Beatrice è stata raccontata dall'artista la quale ha confessato di voler dare alla figlia un nome che esprimesse gioia e beatitudine.

Il segreto del loro amore

Il loro amore non conosce crisi, come ha raccontato tempo fa la cantante in un'intervista. Da 13 anni insieme, sono sempre innamorati come il primo giorno. Nonostante svolgano due lavori completamente diversi, si capiscono l'un l'altro e fanno il massimo per sostenersi.

Siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l'un l'altro. Anche se lui è lontano dal mio mondo mi capisce.

Le caratteristiche di Andrea Bonomo che hanno fatto innamorare Giusy Ferreri sono state l'ironia, l'intelligenza, la personalità e la sicurezza. Ecco lo scatto pubblicato dalla cantante su Instagram in occasione di San Valentino: "Felice San Valentino a tutti gli innamorati e chi ama la vita".