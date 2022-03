Chi è Ana Duran Perez, la mamma di Delia Duran stasera al GF Vip Nel corso della finale del Grande Fratello Vip di stasera, Delia Duran avrà la possibilità di incontrare la mamma, Ana Duran Perez. È la seconda volta che riceve una sua sorpresa: già qualche settimana fa la donna le aveva mandato un video messaggio.

A cura di Elisabetta Murina

Delia Duran e la madre

Delia Duran è una delle finaliste del Grande Fratello Vip. Questa sera, lunedì 14 marzo, si contenderà la vittoria insieme a Davide Silvestri, Lulù Selassié, Barù Gaetani e uno tra Jessica Selassiè e Giucas Casella, scelto dal televoto. In occasione dell'ultimo appuntamento di questa edizione, lunga 183 giorni, la showgirl venezuelana e moglie di Alex Belli potrà incontrare la mamma, Ana Duran Perez. Non è la prima volta che riceve una sua sorpresa: già in occasione della puntata del 3 marzo, la donna le aveva mandato un video messaggio, incoraggiandola in questa avventura e trasmettendole tutto il suo amore.

Chi è Ana Duran Perez, la madre di Delia Duran

Il video messaggio di Ana Duran Perez alla figlia Delia

Ana Duran Perez è nata e vive in Venezuela, più precisamente nella città di Merida. Di lei non si hanno molte informazioni se non quelle emerse dai racconti della figlia nella casa del GF Vip. Ha cresciuto da sola Delia perché il marito l'ha abbandonata quando è rimasta incinta. Per questo motivo, il rapporto della showgirl con il padre è praticamente inesistente e questa sua lontananza le ha causato non poco dolore. "Mi ha chiamato una sola volta, quando avevo 20 anni, per dirmi che era fiero di me", ha raccontato durante una puntata del reality, aggiungendo anche di non aver ancora perso le speranze di poterlo riabbracciare.

Il rapporto tra Delia Duran e sua madre

Delia Duran e la madre

Nel corso della sua permanenza nella casa del GF Vip, Delia Duran si è lasciata andare al racconto del suo passato e, in particolare, del rapporto con i genitori. La showgirl venezuelana è cresciuta senza la figura paterna, che è andata via di casa quando lei era molto piccola, ma ha potuto contare sempre sulla presenza di sua madre, verso la quale nutre un amore profondo. "È una donna guerriera, ha avuto il coraggio di avermi anche se mio padre non era presente", ha raccontato Delia durante la diretta del 3 marzo, nella quale ha ricevuto anche un video messaggio da parte sua. E non appena ha iniziato a lavorare, il primo pensiero è stato comprare una casa per la madre, perché quando era piccola non ne avevano una in cui poter vivere: "Il mio sogno più grande era comprare una casa a mia madre, misi tutti i soldi da parte. Noi non avevamo una casa dove vivere, dormivamo da un parente. Volevo farlo per lei e così è andata".