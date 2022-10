Chanel prende in giro il padre Totti, il video dopo le prime foto con Noemi: “Sesso? ‘Na cifra” Chanel prende in giro il padre Francesco Totti dopo le foto allo stadio che hanno segnato la prima uscita pubblica con Noemi Bocchi. La gag hai fatto il giro della rete.

A cura di Stefania Rocco

Chanel Totti prende in giro il padre Francesco in una gag che ha visto la partecipazione complice dell’ex capitano della Roma. Il video è stato pubblicato su TikTok poche ore fa. “Nome? Francesco. Cognome? Totti. Professione? Calciatore. Sesso? ‘Ne cifra”, ripete divertita Chanel mentre cammina accanto al padre. Poi un abbraccio leggermente troppo vigoroso e il mood scelto per la didascalia: “Bullizzato”. Si tratta di un video significativo perché dimostra che, indipendentemente dalle chiacchiere sprecate sul conto della separazione dei genitori, i figli della coppia sono riusciti a mantenere una posizione neutrale.

Il rapporto di Francesco Totti con i figli dopo il divorzio da Ilary Blasi

Il rapporto di Francesco Totti con i figli Cristian, Chanel e Isabel è rimasto ottimo nonostante la dolorosa separazione da Ilary Blasi, madre dei ragazzi e sua ex moglie. Lo hanno dimostrato, prima ancora che la gag con Chanel, gli auguri social che i figli di Totti hanno fatto al padre in occasione del suo ultimo compleanno. Dediche affettuose che il campione ha condiviso sul suo profilo Instagram.

La prima uscita in pubblico con Noemi Bocchi

Da una settimana circa, Totti ha ufficializzato la relazione con Noemi Bocchi, la donna della quale si è innamorato dopo la separazione da Ilary. Dopo il video condiviso tra le sue Instagram stories, filmato in cui la donna viene inquadrata mentre balla al fianco di Francesco, è stato l’arrivo di Francesco allo stadio di Montecarlo a dimostrare che il Pupone non intende più nascondersi. Aveva già pubblicamente raccontato di Noemi nel corso della clamorosa intervista rilasciata al Corriere della Sera e, a distanza di circa un mese da quel momento, ha cominciato a presentarsi in pubblico insieme alla sua nuova fiamma. Ilary, invece, sembrerebbe essere ancora single.