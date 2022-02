Cecilia Rodriguez: “Offesa da Delia Duran, noi sud americani non siamo tutti così” Cecilia Rodriguez attraverso le sue IG story ha commentato le parole di Delia Duran al GF VIP riguardo la sua libertà sessuale, giustificandola con ‘Noi sud americani siamo così’.

A cura di Gaia Martino

Cecilia Rodriguez non ha apprezzato le parole di Delia Duran, riguardo la cultura sud americana e l'amore libero, quello che vive con Alex Belli. L'ex gieffina, fidanzata con Ignazio Moser, non condivide le idee della modella venezuelana che nella Casa di Cinecittà, parlando della sua libertà sessuale e di amore libero, ha spesso utilizzato la frase ‘Noi sudamericani siamo così'. È intervenuta al riguardo attraverso le Instagram story, confessando di essersi offesa per le parole ascoltate nel reality.

L'attacco di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez non ci sta e sbotta contro Delia Duran dopo aver ascoltato quanto detto, più di una volta, nella Casa del GF VIP. L'argentina è intervenuta per difendere la sua cultura e smentisce le parole della venezuelana riguardo l'amore libero: "Non è vero che siamo così". L'ex gieffina nelle sue stories ha detto la sua:

Devo difendere la mia cultura. Ho sentito tante volte in questo Grande Fratello dire ‘io sono sud americana, noi siamo così'. Non è vero, a livello culturale siamo diversi perché gli europei sono meno calorosi rispetto a noi, noi siamo più per il contatto, per baci e abbracci. Siamo nati con la musica, balliamo, anche con movimenti sensuali. Non confondiamo però.

La sorella di Belen si è sentita offesa dalle parole dell'attuale concorrente del Grande Fratello VIP riguardo l'amore libero e la cultura sud americana. Spiega nel dettaglio cosa l'ha colpita particolarmente:

Non voglio fare polemica ma chiarezza, mi sono sentita offesa nel sentire quella cosa. Siamo un po' più aperti sicuramente, io sono sud americana e non sono così aperta nell'amore, per me è quello tradizionale, da condividere con una sola persona. È libero perché lasci essere chi vuole essere la persona che vuoi al fianco. Libero in quel senso, non libero di andare con altre persone. Quello non è amore libero.

L'amore libero di Delia e Alex

Con le sue parole Cecilia Rodriguez tira in ballo l'idea di amore che hanno Delia Duran e Alex Belli, attualmente entrambi nella Casa del GF VIP, che loro definiscono ‘libero'. Più di una volta hanno confessato avanti le telecamere di avere rapporti sessuali a tre, con altre donne, in particolare con Stella, assistente e amica di lunga data dell'attore. "Amanti, amici e complici" ha confermato quest'ultima spiegando che si tratta di ‘un amore evoluto‘.