Carmen Onorato e il padre Luigi dopo C’è Posta Per Te: “Non è andata come volevo, la vita continua” Dopo il riavvicinamento a C’è Posta per Te, Carmen Onorato e il padre Luigi sembrano essersi allontanati di nuovo, come testimoniano le parole della 19enne su Facebook.

A cura di Elisabetta Murina

La storia di Carmen Onorato e il padre Luigi a C'è Posta Per Te ha appassionato milioni di spettatori. La ragazza, 19 anni, originaria di Napoli, ha partecipato al programma di Maria De Filippi per riallacciare i rapporti con il padre, arrivato in studio insieme alla compagna Nunzia. Grazie anche all'incoraggiamento della conduttrice, la busta si è aperta e i due sono finalmente riusciti a riabbracciarsi. Tuttavia, stando alle indiscrezioni, pare si sia trattata di una tregua solamente temporanea e che ora padre e figlia abbiano nuovamente fatto un passo indietro, come testimoniano anche le parole condivise da Carmen su Facebook.

La storia Facebook di Carmen Onorato

Con una storia pubblicata sul suo profilo Facebook, Carmen Onorato è tornata a parlare del rapporto con il padre Luigi dopo l'esperienza a C'è Posta Per Te, che è andata in onda sabato 22 gennaio ma è stata registrata tra agosto e settembre. Anche se nel programma il padre ha deciso di darle una seconda possibilità, ora pare che i due non si sentano più, stando alle indiscrezioni riportate da Ilvicolodellenews. E Carmen, con le sue parole, sembra averlo confermato a tutti gli effetti: "Non è andata come volevo. Ho fatto tanto e troppo per la mia giovane età. La vita continua. Sono fortunata ad avere tante persone belle nella mia vita". Anche se la tregua con il padre è durata poco, la 19enne si dice fortunata ad avere al suo fianco persone che la amano e la supportano. Primo fra tutti il fidanzato Valentino Pirone, classe 2000, che l'ha accompagnata in questa difficile esperienza e con cui posta romantiche foto sul profilo di coppia che hanno su Facebook.

Cosa è successo a C'è Posta Per Te tra Carmen e Luigi

Carmen è entrata nello studio di C'è Posta Per Te per riallacciare i rapporti con il padre, che non vede da due anni e con cui il legame si è incrinato anche a causa delle continue dispute e denunce penali con la madre. Inizialmente Luigi, che si è presentato insieme alla compagna Nunzia, non sembrava intenzionato a voler aprire la busta per incontrare la figlia, ma è poi riuscito a farsi convincere dalla conduttrice, che lo ha fatto riflettere in modo da fargli prendere la decisione più giusta. I due sono così finalmente riusciti a chiarirsi e a riabbracciarsi. Anche se alla fine, si è rivelato un chiarimento temporaneo.