Carmen, papà Luigi e Nunzia a C’è Posta: è caccia ai profili social, cosa sarebbe successo dopo La storia di Carmen e il papà Luigi a C’è Posta Per Te ha appassionato milioni di italiani, che oggi cercano i loro profili social. Ecco cosa sarebbe successo dopo la puntata di ieri sera.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è Posta per te 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La storia di Carmen e il padre Luigi a C'è Posta Per Te ha tenuto milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo ieri sera, sabato 22 gennaio. La ragazza, napoletana di soli 19 anni, ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per provare a recuperare il rapporto con il padre che non vede da due anni e che si è rifatto una famiglia con la compagna Nunzia, dalla quale ha avuto un altro figlio. La giovane napoletana si è presentata in studio, accompagnata dal fidanzato Valentino, con la speranza di poterlo riabbracciare. La domanda incessante dopo la puntata riguarda cosa sarebbe successo a seguito del faticoso ricongiungimento, avvenuto qualche mese fa, visto che il programma è registrato tra agosto e settembre.

La storia di Carmen e il padre Luigi da Sant'Antimo

Luigi non vuole più incontrare la figlia Carmen dopo la separazione dalla madre e i successivi scontri, molti portati anche in tribunale a causa dei mancati pagamenti degli alimenti per le figlie. La giovane napoletana accompagnata dal fidanzato Valentino si è rivolta a Maria De Filippi per cercare di riallacciare i rapporti con il padre il quale si è presentato in studio con la compagna Nunzia. A C'è Posta per Te la storia ha appassionato milioni di telespettatori che a poche ore dalla fine del programma sono curiosi di scoprire l'evolversi della vicenda.

Carmen, papà Luigi e la compagna Nunzia

Papà Luigi, dopo essere entrato in studio, ha esordito dicendo: ”Mi mettevano ansia”, riferendosi alla famiglia formata dalla ex moglie, da Carmen e da sua sorella. La giovane ha confessato al padre di sentire la sua mancanza ed in un secondo momento ha svelato alla conduttrice di non aver detto alla mamma di essersi rivolta al programma. Maria De Filippi ha così provato a convincere Luigi, che inizialmente non voleva saperne di aprire la busta, poi, dopo una lunga assenza dallo studio, è stato convinto dalla conduttrice e dalla compagna Nunzia. La storia si è conclusa con l'apertura della busta e un abbraccio poco convincente tra padre e figlia.

Cosa sarebbe successo dopo la puntata

Maria De Filippi ha convinto papà Luigi ad aprire la busta e riabbracciare la figlia Carmen. La vicenda, una volta spente le telecamere, pare abbia preso una direzione diversa. Circolano diverse voci sui social e parlano di una nuova rottura tra loro. Una fonte al VicolodelleNews avrebbe raccontato che oggi Luigi e sua figlia Carmen non si vedono più.

Una nostra talpina che è delle parti di Carmen ci ha riferito che dopo il programma i due si sono sentiti per un po’ ma poi hanno di nuovo interrotto i rapporti ed oggi non si vedono più.

La stessa versione l'avrebbe riportata un'utente Instagram a Marco Marfella, meglio conosciuto come Il Menestrello, al quale avrebbe svelato di conoscere proprio Carmen e di sapere come sarebbero andate le cose dopo l'apertura della busta: "Dopo poco il padre non ne ha voluto sapere più niente, conosco Carmen" ha scritto in un messaggio privato.

La caccia ai nomi su Facebook e Instagram

La vicenda che ha appassionato milioni di italiani si è trasformata ora in una caccia ai profili Facebook e Instagram dei protagonisti Carmen, Luigi e Nunzia. Qualcuno, su Twitter, avrebbe scoperto che Carmen e il fidanzato Valentino condividono i social network con un account di coppia.