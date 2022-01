Luigi a Fanpage.it dopo C’è posta per te: “Minacce a Nunzia, Carmen vuole solo visibilità” La storia di Carmen e il padre Luigi Onorato raccontata a C’è Posta Per Te non ha avuto lieto fine. A Fanpage.it il napoletano e la sua compagna Nunzia hanno raccontato come sono i rapporti familiari oggi: “Non posso andare a rubare per darle i soldi, lei e Valentino lamentano problemi economici ma hanno rifiutato una proposta di lavoro”.

La storia di Carmen e Luigi Onorato raccontata a C'è Posta Per Te, terminata con l'apertura della busta e l'abbraccio tra padre e figlia, non ha avuto lo stesso lieto fine nella vita di tutti i giorni. I rapporti si sono rotti di nuovo dopo la puntata andata in onda su Canale 5 lo scorso sabato, come la ragazza ha svelato su Facebook e come Luigi e la compagna Nunzia hanno raccontato ai microfoni di Fanpage.it in questa intervista.

Cosa è successo dopo la puntata di C'è Posta Per Te?

Luigi: "Carmen ha detto tutte stupidaggini, lo fa per visibilità. Due giorni dopo la puntata mi ha chiamato per sapere come stavo, poi mi ha chiamato di nuovo perché voleva incontrarmi. Voleva riprendere le redini in mano, rientrare nella mia vita ed io le ho detto di andarci piano. Non era il caso riavvicinarsi, se io non lavoro e non ho i soldi, cosa dovrei fare?".

Nunzia: "Mentre l'ex moglie diceva di non avere soldi, un sabato si andarono a fare un tatuaggio. Poi quando Carmen si fidanzò con Valentino voleva che il padre la accompagnasse sempre, diventò un taxi. Quando si lamentò perché voleva vedere mio figlio, pensai che il bambino di due anni e mezzo non la conosceva e ci voleva del tempo, nient'altro".

Perché Carmen ha scritto su Facebook che il padre le ha voltato nuovamente la faccia, dicendo bugie sul suo conto?

Nunzia: "Stiamo ricevendo troppe critiche sui social, Luigi ha chiesto in un Tik Tok di non esagerare. Le persone non sanno molte cose. C'è una causa in corso, gli avvocati hanno detto che non possiamo parlare. Padre e figlie si sentivano ma quando Carmen ha visto che lui non voleva fare come diceva lei, non si sono sentiti più. Io le avevo chiesto di sentirci ma non si è fatta sentire. Se mi cerca le rispondo ma io non la chiamo, non saprei che dirle visto che dice cose brutte sul padre".

Luigi non sente la mancanza delle figlie?

Nunzia: "Non è che non sente la mancanza, è deluso e amareggiato, in più per le denunce fatte e partite da parte loro".

Cosa è successo dietro le quinte quando Maria De Filippi vi ha raggiunti senza telecamere?

Maria De Filippi lascia lo studio e raggiunge Nunzia e Luigi dietro le quinte

Nunzia: "Dietro le quinte io e Maria abbiamo provato a farlo ragionare, abbiamo provato a convincerlo di riprovarci. Non era vero che la mamma non sapeva nulla, quando siamo andati a registrare la puntata ci avevano detto che la mamma sapeva tutto, lo sapevano tutti tranne noi".

Conosci l'ex moglie di Luigi e che opinione hai di lei?

Nunzia: "Ci ho parlato una sola volta per provare a dirle di non fare guerre, non è vero che l'ho bloccata. Tra loro due credo che la ragione sia di entrambi, penso però che abbia messo la figlia contro il padre perché le ragazze prima avevano dei rapporti con lui. Carmen poteva ragionare sia con la madre che con il padre, invece si è fatta condizionare. È stata per mesi a casa mia, l'ho accolta come un'amica e ho sbagliato perché mi sono fatta mettere i piedi in testa. Poi lei se ne andò dalla mamma, quando abbiamo avuto problemi economici le cose si sono rovinate".

Luigi non sente più le figlie per questioni legate alle denunce?

Nunzia: "Si, loro ci hanno sempre fatto litigare con la famiglia, anche con la mamma di Luigi. È un genitore però anche lui deve farsi rispettare".

Luigi: "Io non posso andare a rubare per darle i soldi, io vivo diversamente da come vivono loro. Spesso ho messo da parte Nunzia per accontentare le mie figlie. Dicono di avere problemi, che non possono andare avanti. Dopo il programma hanno proposto un lavoro a Carmen e Valentino, a lei come cassiera a lui come scaffalista, e non hanno accettato, allora mi chiedo: hanno o non hanno problemi economici?".

La proposta di lavoro offerta a Carmen e Valentino su Facebook

Quando vi siete conosciuti eravate single?

Nunzia: "Noi non siamo mai stati amanti, stiamo insieme da 6 anni e quando ci siamo fidanzati eravamo entrambi single, non sono stata una sfascia famiglie".

Luigi: "Carmen ha detto che me ne sono andato quando aveva 13 anni, questo non significa che avevo l'amante. La gente ora critica Nunzia, ho chiamato i carabinieri per tutelarla, abbiamo un bambino di due anni. La stanno minacciando".