Carlotta Mantovan rompe il silenzio sul nuovo compagno, poi il riferimento a Frizzi: “Non ne parlo per rispetto”

Dopo anni segnati dalla perdita di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan ha iniziato a rimettere insieme i pezzi della sua vita, tra lavoro, famiglia e un nuovo amore ancora avvolto nel mistero. In Francia aveva trovato un rifugio tranquillo, dedicandosi alla sua passione per i cavalli e alla figlia, e proprio lì sarebbe nata la storia con l’uomo che oggi la accompagna.

Le parole di Carlotta Mantovan

Il ritorno in Italia con la figlia Stella, dopo un periodo trascorso in Francia, non è legato al nuovo compagno, ma piuttosto alla voglia di ristabilire ritmi e relazioni quotidiane: “Alcune situazioni personali mi hanno messo alla prova, ma lui non c'entra”, ha confessato al settimanale Oggi, riferendosi al nuovo compagno. Pur mantenendo riserbo sui dettagli della relazione, Mantovan ha spiegato che si tratta di un legame nato in punta di piedi, su cui preferisce ancora mantenere riservatezza, rispettando il passato e la memoria di Frizzi, suo grande amore e padre di Stella.

La loro è una storia a distanza "che preferisco custodire e tenere al riparo da tutto, sia per la mia indole riservata sia perché trovo che sia rispettoso nei confronti del mio passato", le parole.

Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi

Chi è il nuovo compagno della conduttrice

Del misterioso uomo che ha conquistato il cuore di Mantovan si sa ancora poco. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, la conduttrice si era trasferita in Francia. Proprio in quel periodo sarebbe nata la storia con il suo attuale compagno, che però ha scelto di mantenere lontana dai riflettori. Nonostante la discrezione, i paparazzi hanno sorpreso la famiglia insieme quest’estate a Roma, durante una passeggiata per la città: Mantovan, Stella e il compagno sono stati fotografati dal settimanale Gente mano nella mano, confermando che il rapporto è concreto e condiviso anche fuori dal gossip.