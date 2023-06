Can Yaman e i gossip su presunte nuove fidanzate: “Quando ne avevo trovata una, l’avete rovinata” Can Yaman infastidito su Instagram parla ai fan e a chi lancia gossip sulla sua vita privata. L’attore turco ha specificato di non avere alcuna fidanzata attualmente: “Inventate storie non vere, quando ne avevo trovata una l’avete rovinata bombardandola con le teorie che era finta”. Il riferimento potrebbe essere a Diletta Leotta.

A cura di Gaia Martino

L'attore turno Can Yaman da anni ormai è protagonista della cronaca rosa, ma le notizie che circolano sul suo conto non si rivelano spesso veritiere. Negli ultimi minuti con una Instagram story ha smentito quanto rivelato da Dagospia due giorni fa. Il sito ha raccontato di una nuova fidanzata, Giorgia Colombo, donna sconosciuta al mondo dello spettacolo ma non a quello dei social. "Fidanzate inventate, se ne avessi avuta una ve l'avrei fatto sapere io", lo sfogo dell'attore.

Lo sfogo di Can Yaman

"Siete veramente ridicoli con tutte queste fidanzate inventate, non è vero. Quando ne avevo trovata una, avete fatto di tutto per rovinarla bombardando tutti con le teorie che era una storia finta": così comincia lo sfogo di Can Yaman condiviso tra le stories che fa riferimento, con ogni probabilità, alla storia con Diletta Leotta, spesso travolta da gossip e presunte crisi. "Ora che ho fatto fatica per allontanarmi dal mondo del gossip, create fidanzate non vere e volete far credere che lo siano" ha continuato prima di confessare che qualora un giorno ne dovesse trovare una, sarà lui stesso ad annunciarla. "Se volete portare visibilità ad alcune persone fate pure, ma non c'entro niente io. Cercate di vedere le cose belle che faccio ultimamente, non queste sciocchezze". Poi ha concluso ringraziando i fan che credono solo a ciò che dice lui e non ai gossip che circolano sul suo conto: "Hanno imparato, li ringrazio".

I gossip su Can Yaman dopo Diletta Leotta

Dopo la rottura da Diletta Leotta nel 2021, Can Yaman si è trovato al centro di numerose segnalazioni che lo vedevano in coppia con diversi nomi dello spettacolo italiano. Prima Francesca Chillemi con la quale ha recitato in Viola come il mare, poi con Francesca De Fe. L'ultimo gossip lo vedeva protagonista di un amore con Giorgia Colombo, una donna che "non fa parte del mondo dello spettacolo ma è molto seguita sui social", come descritta da Dagospia. Tutte voci poi smentite dal diretto interessato che, pochi minuti fa, ha promesso che sarà lui stesso a annunciare dettagli sulla sua vita privata, quando ne avrà.