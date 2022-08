Camilla Mangiapelo è stata tradita da Riccardo Gismondi: “Piano piano sta uscendo tutto” A circa due mesi dalla rottura, Camilla Mangiapelo confessa alcuni retroscena sulla storia con Riccardo Gismondi: l’ex corteggiatrice ha rivelato di essere stata tradita, “C’è chi merita di essere portato nella tasca destra in alto e chi invece nemmeno sotto la suola delle scarpe”.

A cura di Gaia Martino

Lo scorso luglio Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo hanno annunciato la fine della loro storia d'amore, nata a Uomini e Donne nel 2016. "Abbiamo deciso di prendere strade diverse" aveva scritto lei in un lungo messaggio social, senza svelare esattamente le cause della rottura. Con un box domande su Instagram messo a disposizione ieri sera per i fan, l'ex corteggiatrice ha deciso di svelare qualche dettaglio in più, rivelando di essere stata tradita.

Le confessioni di Camilla Mangiapelo

Camilla Mangiapelo tra le sue stories ha risposto alle curiosità di diversi fan dopo aver messo a disposizione un box domande. Ad una riguardante il tatuaggio fatto con il suo ex Riccardo Gismondi ha replicato che se potesse, lo cancellerebbe. "Due mesi fa ho dato una risposta diversa, poi ho scoperto che il diavolo fa le pentole, non i coperchi. Quindi oggi la risposta è sì" ha scritto l'ex corteggiatrice, avvalorando nuove tesi dei fan secondo le quali sarebbero oggi in cattivi rapporti. "Credo che il passato non si rinneghi per nessuno motivo, il tempo dà risposte e porta notizie che ti fanno cambiare considerazione su cose e sulle persone. C'è chi merita di essere portato nella tasca destra in alto e chi invece nemmeno sotto la suola delle scarpe" ha aggiunto.

Il tradimento di Riccardo Gismondi

Alla base della rottura di ogni rapporto tra la Mangiapelo e il Gismondi ci sarebbe un tradimento, salito a galla soltanto adesso. Alla domanda "Sei mai stata tradita?", ha replicato "Piano piano sta uscendo tutto", ed a quella su come l'ha scoperto ha raccontato di averlo saputo tramite "gole profonde". L'ex corteggiatrice ha aggiunto di non aver sentito più Riccardo dopo la loro rottura e di aver deciso di cancellare tutte le foto con lui. "Mia zia mi sta raccontando che ai tempi delle sue prime relazioni non esistevano i social o le foto su Ig e c'erano le foto cartacee, loro quando finiva una storia le strappavano. Noi oggi archiviamo post".